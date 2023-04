Pronostic West Ham Liverpool : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Liverpool s’en sort contre West Ham

Dans cette dernière ligne droite de la saison, West Ham a deux objectifs : se sauver et remporter la Conference League. Après avoir connu une première partie de saison délicate, les Hammers sont nettement mieux depuis plusieurs semaines. Ce retour en forme se traduit au classement avec une remontée à la 13e place. Grâce à cette dynamique, West Ham a pris 6 points d’avance sur Everton. Humiliés il y a quelques semaines à domicile par Newcastle (1-5), les Hammers se sont repris en prenant le dessus sur Fulham (0-1) et surtout en accrochant Arsenal (2-2) au Stade Olympique. Lors de cette rencontre, les joueurs de David Moyes ont fait preuve d’un très bon état d’esprit pour remonter un handicap de 2 buts. Sur leur lancée, les partenaires de Declan Rice viennent de s’imposer sur la pelouse d’une équipe de Bournemouth (0-4) qui venait d’enchaîner de très bons résultats. Sur la scène européenne, les Londoniens vont affronter l’AZ Alkmaar en demi-finale de C4 après avoir facilement dominé la Gantoise en quart de finale (5-1). Ce mardi, West Ham veut confirmer son retour en forme face à Liverpool.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Liverpool n’a plus beaucoup d’espoir de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. En effet, les Reds accusent 9 points de retard sur la dernière place qualificative pour la C1. En revanche, les hommes de Klopp peuvent toujours espérer décrocher une place en Europa League, d’autant plus que la finale de la FA Cup mettra aux prises les 2 formations de Manchester. Actuellement, Liverpool accuse 3 points de retard sur Tottenham (qui a joué 1 match de plus). Loin d’être fringants, les Reds se sont repris depuis leur lourde défaite à l’Etihad face à Manchester City. En effet, la bande à Klopp a tout d’abord signé un nul à Stamford Bridge face à Chelsea (0-0). Ensuite, à l’instar de West Ham, Liverpool s’est retrouvé mené de 2 buts face à Arsenal avant de faire son retard et d’accrocher le point du nul (2-2) face au leader. Sur la lancée de cette performance, les partenaires de Jordan Henderson se sont facilement imposés à Leeds (1-6) avant de rencontrer des difficultés le week-end dernier face à Nottingham (3-2). Porté par un Diogo Jota inspiré (doublé) et un Trent Alexander-Arnold retrouvé, Liverpool s’est imposé mais a souffert face aux longues touches de Forest qui ont souvent mis le feu dans la défense des Reds. Dans cette dernière ligne droite de la saison et en prévision de l’an prochain, Klopp fait évoluer son jeu avec TAA positionné en milieu de terrain sur les phases offensives de son équipe où sa vision du jeu et son jeu de passes sont très importantes. Revigoré par ses deux succès et avec une infirmerie qui se désemplit, Liverpool a les armes pour s’imposer au Stade Olympique face à West Ham. Les Reds compteront notamment sur Salah (16 buts en PL cette saison)

► Le pari « Victoire Liverpool » est coté à 1,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 185€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Salah buteur » est coté à 2,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 220€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics West Ham – Liverpool avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic West Ham Liverpool encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pablo Fornals dégaine son meilleur coup du scorpion sur la pelouse de Bournemouth