Pronostic West Ham Arsenal : Analyse, cotes et prono du match d’EFL Cup

West Ham – Arsenal : Les Gunners résistent aux Hammers

Dans le cadre des 1/8es de finale de la Carabao Cup, West Ham reçoit Arsenal au stade Olympique. La formation de l’Est londonien s’est signalée l’an passé en remportant la Conference League face à la Fiorentina, un résultat venu récompenser le travail réalisé par David Moyes depuis qu’il a repris le club. Lors de l’intersaison, West Ham a perdu l’une de ses pièces maitresses puisque Declan Rice est parti rejoindre … Arsenal. Auteur d’une entame de saison intéressante, les Hammers pêchent lors des dernières semaines. Ce ralentissement vient certainement de l’enchaînement des matchs avec la Coupe d’Europe le jeudi et la PL le week-end. Après avoir subi une déculottée à Villa Park (4-1) face à Aston Villa, West Ham s’est incliné contre l’Olimpiakos au Pirée en C3 (2-1) et surtout contre Everton à domicile (0-1) le week-end dernier. Suite à cette défaite, les Hammers sont retombés à la 9e place avec 8 points de retard sur la dernière place européenne. En général, les coachs de PL profitent de cette Carabao Cup pour faire tourner leur effectif, ils seraient donc probables de retrouver des éléments moins utilisés comme les Fabianski, Kehrer, Fornals, Cornet, Ogbonna ou Mavropanos.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Arsenal est redevenu l’une des places fortes du foot anglais. En étant proche de remporter le titre l’an passé, les Gunners ont pris conscience de leur potentiel. Toujours invaincu en championnat, Arsenal occupe la 2e place de PL, à 2 points de Tottenham. Après son succès sur le FC Séville (1-2) en Ligue des Champions, Arsenal a déploré des absences importantes puisque Jesus et Partey étaient absents samedi dernier face à Sheffield. Mais contre la lanterne rouge, les Gunners se sont tout de même baladés grâce à un Nketiah qui prouve qu’il peut être mieux qu’un simple joker. L’attaquant anglais a signé un triplé pour permettre à sa formation de renouer avec la victoire face à Sheffield, après le nul à Chelsea. Pour ce match de coupe, Arteta devrait faire tourner son groupe avec les probables titularisations des Gabriel, Jorginho ou Ramsdale. En pleine forme et avec un effectif plus dense, Arsenal devrait prendre le dessus sur un West Ham dans le dur.

► Le pari « Victoire Arsenal » est coté à 2,19 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 219€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics West Ham – Arsenal avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic West Ham Arsenal encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Mercato : Arsenal prêt à claquer 116 millions d'euros sur un milieu de terrain ?