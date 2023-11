Pronostic Werder Brême Francfort : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Francfort poursuit sa série face au Werder

Maintenu de justesse dans l’élite l’an passé, le Werder Brême réalise un début de saison moyen, avec une 12e place après 10 journées. Ole Werner et ses joueurs, qui restaient sur trois défaites de suite, ont su retrouver des couleurs ces dernières semaines avec une victoire face à l’Union Berlin (2-0) qui enchaînait tout de même une série de 12 défaites consécutives avant mercredi. Le week-end passé, le Werder Brême a partagé les points avec Wolfsburg à l’extérieur (2-2). Naby Keita et ses coéquipiers s’éloignent un peu plus de la zone rouge, avec désormais 4 points du premier relégable.

En face, Francfort répond présent en ce début de saison malgré les départs de Randal Kolo Muani ou encore de Daichi Kamada. L’actuel 7e de Bundesliga est en train de connaître sa meilleure forme depuis le début de l’exercice, avec 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires et un seul match nul. Les Aigles se montrent solides après avoir battu Hoffenheim (3-1), l’Union Berlin (3-0), et avoir arraché le nul face à Dortmund (3-3). Tout roule aussi en Ligue Europa Conférence, où les hommes de Dino Toppmöller occupent la 2e place au classement, assurant l’essentiel avec 9 points au compteur. Cette semaine, Francfort s’est imposé sur le plus petit des scores face au HJK Helsinki (1-0). Face à un Werder globalement en difficultés, l’Eintracht pourrait poursuivre sa belle série dans un nouveau match de Bundesliga avec des buts.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

