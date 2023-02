Pronostic Villarreal Getafe : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Villarreal – Getafe : le Sous-Marin jaune sort la tête de l’eau

Ce lundi soir, Villarreal reçoit Getafe avec l’intention de se relancer après un passage compliqué. Le sous-marin jaune avait été marqué par le départ en cours de saison de son coach, Unai Emery parti à Aston Villa. Son remplaçant Quique Setien a plus de difficultés à imposer son plan de jeu comme le montre les derniers résultats. En effet, Villarreal est sur une terrible série de 4 revers consécutifs en Liga. Cette mauvaise passe a fait sortir les partenaires de Coquelin des places européennes. Le week-end dernier, Villarreal s’est lourdement incliné à Majorque (4-2) dans une rencontre où Trigueros a rapidement été expulsé. Ce dernier manquera donc la réception de Getafe.

En face, Getafe n’est pas au mieux et lutte pour ne pas descendre. La formation entraînée par Quique Flores s’est reprise lors des dernières semaines après avoir connu un passage avec 5 défaites consécutives. Après avoir obtenu un nul contre l’Atletico Madrid et le Rayo Vallecano, Getafe a décroché une précieuse victoire le week-end dernier face à un adversaire direct, Valence (1-0). Los Azulones ont fait la différence en fin de rencontre grâce à l’ancien attaquant du Real Madrid et de la Roma, Borja Mayoral. Cette victoire a permis à Getafe de sortir de la zone rouge. Cependant, à l’orée de cette journée, les partenaires de Djene comptent le même nombre de points que le premier relégable. Déterminé à mettre fin à sa terrible série, Villareal devrait prendre le dessus sur une équipe de Getafe qui a perdu 3 de ses 4 derniers déplacements toutes compétitions (pour un nul chez l’Atlético).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

