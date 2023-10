Pronostic Uruguay Brésil : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026

Le Brésil se reprend en Uruguay

Auteur d’un Mondial décevant terminé en phase de poules, l’Uruguay a décidé de repartir sur de nouvelles bases en nommant Marcelo Bielsa à sa tête. Le technicien argentin doit relancer une équipe vieillissante qui a connu de très bons moments lors des 10 dernières années. L’ancien coach marseillais semble avoir tourné la page des Suarez, Griezmann ou Cavani pour s’appuyer sur la nouvelle génération des Nunez ou Valverde. Pour ses débuts dans ces éliminatoires, la sélection uruguayenne s’était imposée à domicile contre le Chili (3-1), mais s’est inclinée en Equateur (2-1) avant d’arracher un nul la semaine passée en Colombie (2-2) avec un penalty de Nunez dans le temps additionnel. Avec 4 points pris, la Celeste est dans le coup mais doit désormais se montrer régulière dans ses performances. Ce mardi, elle affronte un gros morceau avec la réception d’un Brésil contre qui elle ne s’est plus imposée depuis 2001.

En face, le Brésil repart lui aussi sur un nouveau cycle suite à une désillusion lors du dernier Mondial, avec une élimination en quart de finale par la Croatie. En attendant la venue de Carlo Ancelotti, pressenti pour reprendre les rênes de la Seleção, l’intérimaire Diniz est en charge des Auriverde. Le sélectionneur brésilien s’appuie sur un groupe classique dans lequel on retrouve notamment les Neymar, Marquinhos, Casemiro ou les Madrilènes Vinicius et Rodrygo. Dans ces éliminatoires pour le Mondial 2026, le Brésil a débuté par une large victoire face à la modeste Bolivie (5-1) et une victoire arrachée au Pérou dans le temps additionnel (0-1) grâce à Marquinhos servi par son ancien coéquipier Neymar. Finalement, la Seleção s’est faite surprendre par le Venezuela (1-1) en fin de semaine dernière malgré l’ouverture du score de Gabriel. En tête au tableau d’affichage grâce à Gabriel, le Brésil s’est fait rejoindre dans les dernières minutes de la rencontre. Ce match nul laisse la sélection brésilienne à la 2e place à 2 points du grand rival argentin. Déterminé à repartir de l’avant, le Brésil devrait prendre le meilleur sur une sélection qui lui réussit bien, l’Uruguay. De retour en sélection après avoir raté les matchs de septembre, Vinicius tentera de se démarquer avant de rentrer à Madrid où il a marqué 2 buts sur ses 2 derniers matchs.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

