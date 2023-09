Pronostic Sassuolo Monza : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo enchaîne face à Monza

Sassuolo est une formation réputée pour pratiquer un jeu très plaisant et bien former de jeunes joueurs. Chaque intersaison, le club est souvent dépouillé de ses meilleurs éléments, mais parvient à trouver de nouvelles pépites. Lors de cette entame de saison, les Neroverdi ont perdu contre l’Atalanta et le Napoli, mais s’étaient repris face à Vérone (3-1). Ensuite, Sassuolo s’est fait piéger par une équipe de Frosinone (4-2) qui réussit une bonne entame. Pas épargnés par un début de calendrier démentiel, les Neroverdi se sont repris la semaine passée en dominant la Juventus (4-2) et l’Inter (1-2). Face aux Intéristes leaders et invaincus jusque-là cette saison, Sassuolo s’est retrouvé mené au score, mais a renversé le match grâce notamment à un superbe but de Berardi. Cette bonne dynamique a permis aux hommes de Dionisi de remonter à la 9e place.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Monza a été l’une des bonnes surprises de la saison dernière. Promus, les Biancorossi avaient fini en 11e position. Dans cette entame de saison, Monza ne s’est imposé qu’une seule fois face à Empoli (2-0). Éliminés de la Coppa Italia, les partenaires de Pessina restent sur 3 matchs nuls 0-0 face à Lecce, la Lazio et Bologne. Ces prestations ne permettent pas à Monza de prendre ses distances avec la zone de relégation. Lors de cette opposition disputée en plus à domicile, Sassuolo devrait poursuivre sur son excellente dynamique en prenant le meilleur sur Monza. Écartée en début de saison tant que son avenir n’était pas scellé, la légende locale Berardi a marqué 4 buts en 4 matchs. Même total pour l’excellent Pinamonti.

► Le pari « Victoire Sassuolo » est coté à 2,17 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 217€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Pinamonti ou Berardi buteur » est coté à 1,68 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 168€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sassuolo – Monza avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sassuolo Monza encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Sassuolo Monza : Analyse, cotes et prono du match de Serie A