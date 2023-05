Pronostic Sassuolo Monza : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Monza enchaîne face à Sassuolo

La 36e journée de Serie A débute avec une affiche opposant deux formations calées dans le ventre mou du championnat. D’un côté, Sassuolo se trouve en 13e position et de l’autre, Monza en 9e place. Aucune de ces formations n’est menacée par la relégation. Les Neroverdi possèdent un matelas de 14 points d’avance alors qu’il ne reste plus que 9 unités à attribuer. Le maintien en poche, Sassuolo a levé le pied lors des dernières semaines, comme en attestent ses résultats. En effet, les partenaires de Lopez ont remporté 1 seul match lors des 5 derniers disputés, face à la modeste équipe d’Empoli. Le week-end dernier, les Neroverdi n’ont rien pu faire chez une formation de l’Inter pourtant fortement remaniée (4-2). En revanche, Sassuolo se montre très compétitif dans son stade où il est invaincu lors des 6 dernières journées.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Monza est l’une des bonnes surprises de la saison. Promu l’été dernier, le club propriété de Berlusconi finit très fort, comme le prouvent ses 7 derniers matchs sans défaite. Cette belle série a permis aux coéquipiers de Pessina de remonter à la 9e position. Assuré de rester en Serie A, Monza se fait plaisir lors de ces dernières journées. Après avoir signé deux matchs nuls face à la Roma et au Torino (1-1), les Biancorossi ont décroché une victoire de prestige face au Napoli (2-0). Face à des Napolitains déjà champions, Dany Mota et Petagna ont offert la victoire à leur équipe. Sur sa lancée, Monza, qui semble déterminé à jouer jusqu’au bout, pourrait décrocher au moins le point du nul à Sassuolo, dans un nouveau match à buts.

► Le pari « Victoire Monza ou match nul et Plus de 1,5 but » est coté à 2,07 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 207€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « match nul » est coté à 3,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 345€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.



► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sassuolo – Monza avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sassuolo Monza encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

L'Inter gifle le Hellas, la Cremonese frustre le Milan