Pronostic Roumanie Ukraine : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

L’Ukraine enchaîne face à la Roumanie

A l’instar de la Géorgie, la Roumanie doit sa participation à cet Euro car elle coorganise cet événement. Contrairement à la sélection géorgienne, l’équipe roumaine n’a pas connu une entrée triomphante puisqu’elle a été surclassée par l’Espagne (3-0). Lors de cette rencontre, les Roumains peuvent même se réjouir car le score aurait dû être plus sévère tant la domination espagnole fut écrasante. Ce revers est également logique car le foot roumain n’est pas une période faste que ce soit chez les jeunes ou chez les A. Lors des 10 dernières rencontres disputées par la sélection roumaine, elle ne s’est imposée qu’une seule fois face au Steaua Bucuresti en amical. Emil Sandoi, le sélectionneur des Tricolorii Mici, s’appuie sur un groupe composé majoritairement par des éléments évoluant dans leur championnat national. On retrouve dans cet effectif le joueur des Girondins de Bordeaux, le milieu de terrain Alexi Pitu, ou l’attaquant du CFR Cluj, Daniel Birligea.

En face, l’Ukraine avait fini en seconde position de son groupe derrière la France. Obligée de passer par les barrages, la sélection ukrainienne s’est défait de la Slovaquie. Battu à l’aller (3-2), l’Ukraine s’est qualifiée grâce à une excellente prestation au retour (3-0). Pour son entrée en lice dans ce championnat d’Europe, la sélection dirigée par Ruslan Rotan a réussi une très belle opération en dominant la Croatie (2-0) sur des réalisations de Kashchuk et de Sikan. Cette victoire place idéalement l’Ukraine qui serait quasiment qualifiée pour les quarts en cas de succès ce samedi. Dans cette sélection, on retrouve des joueurs comme l’attaquant Sikan du Shakhtar, sur Kashchuk de Sabah et sur la pépite de Chelsea Mykhailo Mudryk, qui n’est pas entré en jeu lors de la 1ère rencontre. Sur la lancée de sa victoire face à la Croatie, l’Ukraine devrait enchainer face à une Roumanie qui semble être en-dessous des autres Nations.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Euro espoirs : l'Espagne allume la Roumanie