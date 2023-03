Pronostic Rennes OM : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Pronostic Rennes OM : Le Stade rennais enfonce Marseille

Pas au mieux depuis la reprise, Rennes a été sorti du top 4 en Ligue 1 et a été éliminé de Ligue Europa. 5e de L1 à l’orée de cette journée, le Stade rennais a en revanche su relever la tête sur ses trois derniers matchs. Vainqueur de son match retour de C3 face au Shakhtar, en vain, le club entraîné par Genesio a gagné Clermont à domicile (2-0) et Nantes à La Beaujoire dimanche dernier dans le derby (0-1). Dans son Roazhon Park, Rennes a remporté 11 de ses 13 matchs, ce qui en fait la meilleure équipe de L1 à domicile.

À l’inverse, l’OM avait démarré tambour battant à la reprise et est en train de flancher. En une semaine, Marseille a perdu ses espoirs de titre en Ligue 1 en se faisant dominer par le PSG au Vélodrome (0-3), et en Coupe de France en se faisant sortir par Annecy en quarts de finale aux tirs au but. Sur cet autre match joué à Marseille, le club phocéen avait même arraché la séance de tirs au but en toute fin de match en égalisant sur un centre raté de son jeune prometteur Mughe. Malgré sa 2e place au classement, l’OM semble avoir pris un gros coup sur la tête ces derniers jours et il pourrait encore céder, chez une équipe de Rennes excellente dans son stade et qui devrait aligner son duo offensif Gouiri (9 buts) – Kalimuendo (6 buts).

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

