Pronostic Rennes Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes résiste à Lens

Impressionnant avant la pause imposée par le Mondial, le Stade rennais a d’avantage souffert depuis la reprise, mais tient tout de même le coup, restant dans les places européennes. En effet, les Bretons occupent actuellement la 5e place avec 4 points de retard sur Monaco (4e) et 7 sur le troisième qui n’est autre que le Racing Club de Lens. Ce samedi, les hommes de Genesio ont une belle opportunité à saisir pour effectuer un rapprochement au classement. Battu par Marseille au Roazhon Park (0-1), Rennes a ensuite été tenu en échec par Auxerre (0-0). Mais lors de la dernière journée de championnat, les Rouge et Noir ont réalisé une superbe opération en s’imposant au Parc des Princes en dominant le PSG (2-0) avec des buts de Toko Ekambi et de l’ancien Parisien Kalimuendo (7 buts cette saison). Lancé dans son opération remontée au classement, le club breton peut de nouveau compter sur Doku, de retour de blessure et dans l’impossibilité de rejoindre les Diables rouges, mais Truffert a rejoint Terrier du côté des blessés longue durée.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, le Racing Club de Lens a lui aussi connu un passage délicat, mais s’est bien repris lors des dernières journées. En effet, les Sang et Or viennent de s’imposer à Clermont (0-4) et à domicile contre le SCO d’Angers (3-0), ce qui leur a permis de remonter sur le podium. Actuellement en troisième position, le club nordiste compte 2 unités de retard sur l’Olympique de Marseille et 3 d’avance sur l’AS Monaco. Le retour en forme des Lensois est en grande partie dû au Belge Openda qui a retrouvé le chemin des filets lors des dernières journées. Incapable de marquer un but pendant 11 rencontres consécutives, l’attaquant belge s’est repris brillamment lors des deux dernières victoires avec 5 réalisations et une passe décisive. À la suite de ces réalisations, le Diable rouge totalise 14 buts en Ligue 1. L’autre homme fort du Racing est Brice Samba, impressionnant dans les cages du RCL. Ses bonnes performances lui ont permis d’intégrer l’équipe de France. À domicile, Rennes joue gros ce samedi et devrait au moins accrocher le point du nul face à Lens qui n’a gagné qu’1 seul de ses 7 déplacements de L1 en 2023.

► Le pari « Victoire Rennes ou match nul et plus de 1,5 but » est coté à 1,82 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 182€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Openda ou Kalimuendo buteur » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Union Rennes Lens avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Rennes Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Léo Leroy : « Mon père était un peu plus fou que moi »