Pronostic Reims Lille : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Reims doit profiter d’un Lille européen

Reims est désormais une équipe solide de Ligue 1, qui avait signé une bonne première partie de saison dernière avant de coincer dans la dernière ligne droite. Entraîné par Will Still l’an dernier, le club champenois a misé sur Luka Elsner, arrivé du Havre lors de l’intersaison. La préparation estivale a été très chargée, puisque le club rémois a disputé 8 rencontres pour un bilan correct avec 4 victoires, 2 nuls et 2 revers. Pour conclure cette phase de préparation, les partenaires de Teuma ont pris le dessus sur Auxerre, autre pensionnaire de Ligue 1. L’intersaison champenoise a été marquée par le départ du capitaine Abdelhamid, parti à Saint-Étienne, mais aussi ceux de Diakité ou Richardson. Au rayon des arrivées, pas grand-chose, mais Munetsi, Nakamura, Ito, ou Teuma, restés au club. Ce dernier est suspendu ce week-end.

De son côté, Lille a également connu un changement majeur sur le banc. L’excellent Fonseca, qui a permis le retour du LOSC au 1er plan, a succombé aux convoitises de l’AC Milan. Pour lui succéder, Olivier Letang a misé sur Bruno Genesio, qui sort d’une expérience décevante à Rennes. L’an dernier, les Nordistes ont signé un très bon championnat, conclu à la 4e place. Contraints de disputer les barrages de la Ligue des champions, les partenaires de Chevalier ont parfaitement débuté en sortant le Fenerbahçe de José Mourinho. Après une victoire logique à l’aller, le LOSC a parfaitement contenu la pression turque au retour, mais a craqué en toute fin de rencontre sur une touche longue déviée dans son but par Diakité. Très actif lors de ce match, Jonathan David a obtenu un penalty lors de la prolongation qu’il s’est chargé de transformer. Au prochain tour, les coéquipiers du Canadien affronteront le Slavia Prague pour une place en Ligue des champions. Ce samedi, les Lillois doivent affronter Reims entre deux matchs européens. La fatigue pourrait se faire ressentir pour les hommes de Genesio qui pourraient laisser des points en route.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

