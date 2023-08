Pronostic Reims Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se relance face à Clermont

Après avoir connu des difficultés lors de son début d’exercice dernier, Reims s’est totalement relancé lorsque Will Still a repris les rênes de l’équipe. Sur la lancée de sa bonne deuxième partie de saison, le club champenois a réalisé une excellente campagne estivale de préparation en terminant sur 5 victoires de rang. Meilleur buteur du club, Balogun est retourné à Arsenal tandis que Cajuste s’est engagé à Naples, ce qui a poussé les dirigeants rémois à recruter plusieurs éléments comme le buteur O. Diakité, Teuma, Nakamura ou Daramy. Ce qui semble être encore un mercato judicieux. Lors de la 1re journée, la formation champenoise se déplaçait sur le terrain de Marseille. Malgré l’ouverture du score d’Ito, Reims s’est incliné au Vélodrome (2-1). Sur le papier, le club rémois dispose d’une équipe capable de joueur les trouble-fête lors de cette saison.

En face, Clermont a été l’une des belles surprises de la saison dernière. En effet, la formation auvergnate a fini dans la première moitié de tableau alors que pour beaucoup elle semblait être l’un des candidats à la relégation. Avec Gastien aux manettes, Clermont tente d’imposer un jeu plaisant mais fait face à ses moyens limités. En effet, plus petit budget du championnat, Clermont doit recruter intelligemment pour se renforcer. Cet été, le club a misé sur l’un des meilleurs éléments de Ligue 2, Boutobba, ou sur des revanchards comme Pelmard qui n’était pas arrivé à s’imposer à Nice, son club formateur. Lors de la première journée, Clermont a un temps lutté avec Monaco mais a finalement craqué en fin de rencontre face à la puissance de frappe monégasque (2-4). Ce dimanche, Reims devrait se relever après sa défaite au Vélodrome en prenant le dessus sur Clermont. Les Rémoins semblent plus solides que leur adversaire du jour, et ils accueilleront dans leur stade Auguste-Delaune.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

