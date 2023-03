Pronostic Real Madrid Barcelone : Analyse, cotes et prono du Clasico

Après les perfects sur le Classico de mercredi, on tente de vous faire gagner ce week-end, avec nos pronostics Real – Barcelone.

100€ remboursés en Freebets sur Monaco – PSG !

Le bonus Betclic est en ce moment de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT.

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en Freebets jusqu’à 100€. Sauf que contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Idéal pour pouvoir rejouer rapidement si le pari est perdant.

Nos pronostics Real Barcelone

► Le pari « Victoire Real » est coté à 1,93 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 193€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Benzema buteur » est coté à 1,93 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 193€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Valverde ou Vinicius buteur » est coté à 2,10 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 210€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

Le Real va mieux

Battu lors du dernier Clasico (défaite 3-1 en finale de la SuperCoupe d’Espagne jouée en Arabie saoudite en janvier), le Real a depuis repris du poil de la bête. En effet, les Merengues n’ont perdu qu’un seul de leurs douze derniers matchs joués et restaient sur cinq victoires consécutives avant de concéder le match nul ce week-end dans le derby face à l’Atlético (1-1). Vainqueur de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid a peut-être dit adieu à son titre en Liga (7 points de retard sur le Barça), et il a peut-être coché cette Coupe du Roi qu’il n’a pas gagnée depuis 2014 et qui se joue sous la forme de deux matchs allers-retours lors des demi-finales. Évidemment, la Ligue des champions est aussi une priorité pour le 14 fois champion d’Europe, qui a d’ailleurs martyrisé Liverpool à Anfield lors de son 8e de finale aller (2-5).

Un Barça un peu moins serein

Après une période faste en début d’année, pendant laquelle il a donc pu remporter la Supercoupe d’Espagne et prendre de l’avance en tête de la Liga, le Barça connaît un coup de moins de bien. Les Catalans n’ont gagné qu’un de leurs quatre derniers matchs, à domicile contre le mal classé Cadiz en Liga, et ils restent sur deux défaites. Les hommes de Xavi ont d’abord été éliminés par Manchester United en barrages de Ligue Europa (match nul 2-2 concédé au Camp Nou et défaite 2-1 à Old Trafford) et ils ont également chuté à la surprise générale ce week-end en championnat sur la pelouse du promu Almeria (1-0). La priorité du Barça reste sans doute le titre en Liga qui lui échappe depuis quatre ans, même si le club blaugrana reprendrait sans doute bien une Coupe soulevée pour la dernière fois en 2019.

Le FC Barcelone sans Lewandowski

Si le Real reste privé de Ferland Mendy et David Alaba, Ancelotti récupère Rodrygo et avait vu Tchouaméni faire son retour la semaine passée. En revanche, le Barça doit toujours faire sans Pedri et Ousmane Dembélé, blessés depuis plusieurs semaines, et vient en plus de perdre Robert Lewandowski (ischio-jambier). Seule bonne nouvelle pour Xavi, la pépite Ansu Fati est de retour.

Les compositions probables pour Real – Barcelone :

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rudiger, Fernandez – Kroos, Tchouaméni, Modric – Valverde, Benzema, Vinicius Jr.

Barcelone : Ter Stegen – Kounde, Araujo, Christensen, Balde – De Jong, Busquets, Roberto – Raphinha, Torres, Gavi.

Le Real prend sa revanche ?

Malgré son nul du week-end face à l’Atlético, le Real semble à nouveau bien mieux et capable de battre n’importe qui. Défait sur ses deux dernières rencontres, disputées à chaque fois en déplacement, le Barça va sans doute essayer avant tout de limiter la casse dans ce match aller joué à Bernabeu sans trois de ses meilleurs joueurs : Lewandowski, Dembelé et Pedri. Devant en championnat mais pas assez pour gérer, Barcelone échangerait sans doute bien une hypothétique présence en finale de cette Coupe du Roi par un titre assuré en Liga. En revanche, le Real, s’il perd le championnat, n’aura plus que la C1 et cette Coupe du Roi à jouer. À domicile, les Merengues pourraient l’emporter avec un nouveau but de Benzema. Tendu par les résultats de The Best, le Nueve (18 buts toutes compétitions confondues) pourrait comme souvent répondre sur le terrain. Sinon, Vinicius, en forme (18 buts également), ou Valverde, toujours plus efficace (12 buts cette saison pour 18 au total en club en carrière), pourrait s’en charger.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostic Real Barcelone avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ PEU IMPORTE avec ParionsSport En Ligne

– 150€ de bonus EXCLU au lieu de 100€ avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid FC Barcelone détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Robert Lewandowski forfait pour le Clásico en Coupe du Roi