Pronostic OM PSG : Analyse, cotes et prono du Classico en Ligue 1

L’OM a une belle carte à jouer

L’OM confirme son excellente saison passée et se trouve actuellement en 2e position du classement avec 5 points de retard sur le leader qui n’est autre que le PSG. En cas de succès ce dimanche, le club olympien pourrait revenir à 2 unités et relancer la course pour le titre. Depuis la reprise, la formation phocéenne se montre très solide malgré un revers concédé à domicile contre Nice (1-3). Lors des autres rencontres, les Marseillais ont quasiment fait un carton plein avec 7 succès pour un nul contre l’AS Monaco. Critiqué à son arrivée, Igor Tudor se montre à la mesure de la tâche qui lui avait été confiée. À plusieurs reprises cette saison, son équipe a été malmenée, et il a su trouver les solutions pour s’en sortir. Ce fut notamment le cas le week-end passé où l’OM est passé au travers en 1re période à Toulouse. La seconde partie du match fut d’une autre qualité et a permis aux Olympiens de s’imposer (2-3). Cette semaine s’annonce décisive pour Marseille qui peut se relancer dans la course au titre en Ligue 1 et qui a un quart de finale de Coupe de France à disputer au Vélodrome face à Annecy.

Le PSG veut sa revanche

En tête de la Ligue 1, le PSG s’attend à une ambiance des grands soirs au Vélodrome face à une équipe marseillaise qui va tenter de recoller à la tête du championnat. Le club de la capitale a connu un passage très compliqué depuis la reprise avec des revers face à Lens et Rennes, mais aussi avec une série de 3 revers consécutifs. Lors de cette baisse de régime, les Parisiens se sont notamment inclinés au stade Vélodrome en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1). De plus, les hommes de Galtier ont réalisé une mauvaise opération lors de leur 8e aller de Ligue des champions avec une défaite au Parc des Princes (0-1) face au Bayern Munich. Sous pression, Paris a souffert le week-end dernier pour se défaire de Lille. Pourtant, le club parisien avait parfaitement lancé son match en prenant rapidement deux buts d’avance. Marqué par ses derniers échecs, le PSG a subi les assauts des Lillois qui ont finalement pris les devants dans cette rencontre. Poussé par son public, Paris est revenu dans le match grâce à ses deux stars Mbappé (au terme d’une belle action collective) et Messi (sur un délicieux coup franc) pour arracher une précieuse victoire (4-3).

Des absents de part et d’autre

Pour ce Classico, Tudor sera toujours privé d’Harit et Gigot. De plus, l’important Mbemba sera suspendu. Le défenseur congolais est une pièce maîtresse dans le dispositif mis en place par Tudor. Pour le reste, le coach croate a le choix, mais devrait s’appuyer devant sur Malinovskyi, Sanchez ou Guendouzi. En face, Galtier a son lot d’incertitudes avec Hakimi et Nuno Mendes. De plus, Neymar, victime d’une entorse contre Lille, va manquer le déplacement au Vélodrome. En revanche, Marquinhos et Mukiele sont de retour. Le technicien du PSG devrait revoir ses plans en alignant un duo Mbappé – Messi en attaque et en renforçant son milieu de terrain décevant lors des dernières semaines. Possiblement débarrassés de certaines tâches défensives dans ce système, Mbappé et Messi devraient pouvoir se focaliser sur leur point fort, l’attaque.

Les compositions probables pour le Classico :

OM : Pau Lopez – Bailly, Balerdi, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Nuno Tavares – Malinovskyi, Guendouzi – Sanchez.

PSG : Mukiele, Kimpembe, Marquinhos, Ramos, Bernat – Vitinha, Verratti, Ruiz – Messi, Mbappé

Paris en mission

Battu en 8es de finale de Coupe de France, le Paris Saint-Germain arrive à Marseille avec beaucoup de détermination et un certain esprit de revanche. Contrairement au match de Coupe, le PSG pourra compter sur son meilleur joueur Kylian Mbappé, qui transcende son équipe dès qu’il est sur le terrain. De plus, la victoire obtenue à l’arraché contre Lille avec le natif de Paris a pu redonner de la confiance aux Parisiens. L’absence de Neymar pourrait permettre à Galtier d’équilibrer son équipe en prévision des futures échéances. À l’inverse, l’OM va recevoir Paris sans deux de ses meilleurs centraux, à savoir Mbemba et Gigot. Dans un Vélodrome en ébullition, Paris devrait s’en sortir face à Marseille, grâce au talent de son duo Messi – Mbappé.

