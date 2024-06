Pronostic Pologne Autriche : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

La 2e journée du groupe D est au programme ce vendredi. Dans l’après-midi, les adversaires de la France, la Pologne et l’Autriche, croisent le fer. Et si vous souhaitez parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Pologne Autriche !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour l’énorme match retour que tout le monde attend !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Pologne Autriche

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,74 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 174€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Autriche » est coté à 1,95 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 195€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le pari « Baumgartner buteur » est coté à 3,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 350€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

L’Autriche touchée

Annoncée comme l’un des outsiders pour cet Euro, l’Autriche avait fort à faire pour son entrée en lice avec l’équipe de France au programme. Réputée pour mettre énormément d’engagement et de rythme dans ses rencontres, la sélection autrichienne a fait face à l’expérience tricolore qui a rapidement annihilé les ambitions autrichiennes en dictant le rythme de la rencontre. Lors de cette opposition, et malgré la domination française, l’Autriche s’est créée la plus belle opportunité par Baumgartner qui avait profité d’une erreur française. En manque d’efficacité sur cette action, la bande à Rangnick a été punie sur la contre-attaque française conclue par un but contre son camp de Wöber. Par la suite, les coéquipiers de Kevin Danso se sont heurtés au mur français sans réellement pouvoir contrecarrer les plans des Tricolores. Auteur de 19 tacles en première période, l’Autriche a signé un record dans ce domaine face aux Bleus. Ce vendredi, les Autrichiens vont devoir, en plus de leur combativité, montrer leur savoir-faire offensif pour envisager la suite de la compétition.

La Pologne abat sa dernière carte

Comme beaucoup d’autres sélections, la Pologne a dû faire face à des forfaits importants quelques jours seulement avant le début de la compétition. On pense notamment à Milik, touché contre l’Ukraine, et contraint de déclarer forfait. La star de cette équipe, Robert Lewandowski, a aussi été victime d’un problème face à la Turquie et n’a pas pu prendre part au premier match de son équipe. Sans son attaquant vedette, la Pologne s’est inclinée pour son entrée en lice dans cet Euro face aux Pays-Bas (2-1). Lors de cette rencontre, la sélection polonaise avait pris les choses en main en ouvrant le score par Buksa avant que les Oranje ne réagissent rapidement. Finalement, les Polonais ont craqué en fin de match et se retrouvent déjà au pied du mur. Si plusieurs troisièmes peuvent envisager la qualification pour le prochain tour, la Pologne doit absolument prendre au moins un point pour conserver ses chances. Pour atteindre cet Euro, les partenaires de Frankowski sont passés par les barrages où ils se sont défaits de l’Estonie et du Pays de Galles.

Du changement en Autriche, Lewandowski de retour pour la Pologne

Privée de sa star lors du premier match, la Pologne devrait pouvoir retrouver Lewandowski contre l’Autriche. Cette excellente nouvelle devrait redonner de la confiance à ses partenaires qui ont vu Milik ou Cash manquer cet Euro pour blessure. Pour accompagner l’attaquant du Barca, on devrait retrouver le Lensois Frankowski, le Romain Zalewski, le milieu Zielinski, le Gunner Kiwior et le portier Szczesny. Sur le papier, la Pologne dispose d’un effectif de qualité capable de lutter avec les meilleures sélections européennes. Pour cette seconde rencontre, Ralf Rangnick devrait apporter quelques changements. En effet, on pense notamment à Wöber qui a vécu un cauchemar face à la France. Ce dernier pourrait être remplacé par Trauner. Excellent lors de son entrée en jeu, Wimmer devrait trouver place dans le XI mis en place par le technicien allemand. Pour cette rencontre décisive, l’expérience d’un Arnautovic pourrait également être prépondérante sur le front de l’attaque. Les Sabitzer, Laimer ou Baumgartner sont quant à eux assurés de conserver leur place.

Les compositions probables pour ce Pologne – Autriche :

Pologne : Szczesny – Bednarek, Salamon, Kiwior – Frankowski, Piotrowski, Zielinski, Zalewski – Szymanski, Urbanski – Lewandowski. Autriche : Pentz – Posch, Trauner, Danso, Mwene – Seiwald, Wimmer (ou Grillitsch) – Laimer, Baumgartner, Sabitzer – Gregoritsch (ou Arnautovic).

L’Autriche retrouve des couleurs

Arrivée en pleine confiance avec une seule défaite concédée en un an et demi, l’Autriche a pu mesurer l’écart restant à combler face aux meilleures nations. En effet, malgré son engagement, la sélection autrichienne n’a pas réussi à mettre les Tricolores en danger et a buté sur le mur défensif bleu. Habituellement, l’Autriche parvient par son pressing incessant à faire mal à ses adversaires. Ce vendredi, la bande à Rangnick joue une partie de son avenir dans cet Euro et va vouloir s’imposer contre la Pologne. Pour cela, l’Autriche devrait s’appuyer sur ce qu’elle sait faire et qui sera certainement plus efficace contre une Pologne moins sereine que l’équipe de France. L’Autriche devrait se relancer dans cet Euro en dominant la Pologne.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pologne Autriche avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ PEU IMPORTE avec ParionsSport En Ligne

– 150€ de bonus EXCLU au lieu de 100€ avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT » – Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Pologne Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !