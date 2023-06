Pronostic Pologne Allemagne : Analyse, cotes et prono du match amical international

Un Pologne – Allemagne avec des buts de chaque côté

Dans le cadre des matchs amicaux de fin de saison, la Pologne reçoit l’Allemagne. La sélection polonaise dispute cette rencontre pour se préparer à sa future rencontre des éliminatoires de l’Euro. Qualifiée lors de la dernière Coupe du Monde, la Pologne s’était hissée en 8e de finale où elle avait été battue par l’équipe de France (3-1). Depuis la fin du Mondial, les Polonais ont participé à 2 rencontres des éliminatoires avec une défaite surprise en République Tchèque (3-1) et un succès étriqué à domicile face à l’Albanie (1-0). L’unique buteur de cette affiche fut l’attaquant de Charlotte, Karol Swiderski, aligné devant avec le capitaine Lewandowski. Pour ce rassemblement, le nouveau sélectionneur Fernando Santos s’appuie sur les Szczesny, Bereszynski, Wieteska, Zielinski, Frankowski, Zalewski, et le duo d’attaque Milik – Lewandowski. Ce dernier, auteur de 78 buts en 140 sélections, avait signé un bon Mondial et s’occupe des penaltys.

De son côté, l’Allemagne ne participe pas aux éliminatoires de l’Euro car il est automatiquement qualifié en tant que pays organisateur. Après avoir connu un Mondial compliqué, le Nationalelf a tout de même décidé de maintenir Hansi Flick à son poste. Le technicien allemand a du pain sur la planche pour préparer son équipe pour juin 2024. En effet, depuis la fin du Mondial, la sélection allemande a connu des résultats mitigés avec tout d’abord un succès sur le Pérou (2-0), avant de s’incliner contre la Belgique (2-3). En début de semaine, les partenaires de Joshua Kimmich ont montré leurs limites actuelles en étant tenu en échec, à domicile par l’Ukraine (3-3). Lors de cette rencontre, les Allemands ont été malmenés et ont limité la casse en fin de rencontre, avec les buts de Kai Havertz et Kimmich. La seule bonne nouvelle de cette rencontre vient de l’attaquant Fullkrug, de nouveau buteur. Pour ce rassemblement, l’ancien coach du Bayern a rappelé plusieurs cadres comme les Sané, Musiala, ou Rudiger. Cette affiche amicale entre la Pologne et l’Allemagne pourrait nous offrir un nouveau match spectaculaire avec des buts de chaque côté. A Varsovie, Lewandowski aura une motivation pour faire trembler les filets.

