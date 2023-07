Pronostic Philippines Suisse : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

Les Philippines confirment leurs progrès face à la Suisse

Participant à leur première Coupe du Monde, les Philippines sont en pleine progression. Depuis l’arrivée à leur tête de l’ancien sélectionneur de l’Australie, Alen Stajcic, les Filipinas ont en effet été demi-finalistes de la dernier Coupe d’Asie (ce qui leur a permis de se qualifier pour ce Mondial) et ont remporté leur premier Championnat de l’Asie du Sud-Est. Avant cette Coupe du Monde 2023, les Philippines ont joué 3 matchs amicaux, signant 2 victoires face au Vietnam (2-1) et la Malaisie (1-0) mais 1 défaite contre la Birmanie (0-1).

En face, la Suisse est annoncée grande favorite de ce match mais ce n’est pas une sélection européenne de renom dans le foot féminin. Pas qualifiée lors du dernier Mondial et battu dès la phase de poules du dernier Euro (disputé l’an dernier), la Nati s’est qualifiée difficilement pour cette Coupe du Monde 2023 en battant le Pays de Galles en barrages dans les arrêts de jeu des prolongations (2-1), après sa 2e place dans son groupe de qualifications derrière l’Italie. La Suisse reste en plus sur 7 matchs sans victoire, 5 nuls et 2 défaites en amicaux. En nets progrès, les Philippines pourraient lui tenir la dragée haute.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

