Pronostic Croatie Albanie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

Pronostics Croatie Albanie : sur quoi jouer vos 15€ ?

Nos pronostics Croatie Albanie

La Croatie doit réagir

Finaliste du Mondial 2018 et demi-finaliste en 2022, la Croatie avait également atteint la finale de la Ligue des nations l’an passé. Arrivée logiquement dans la peau d’un outsider pour le titre au regard de ces derniers résultats, la sélection au damier se retrouve déjà sous pression après une sévère défaite lors de son entrée en lice dans l’Euro 2024. En effet, les Croates se sont inclinés 3-0 face à l’Espagne dans l’une des plus belles affiches de cette 1re journée de groupe. Lors de cette rencontre, les hommes de Dalić ont connu un dernier quart d’heure de première mi-temps catastrophique où ils ont concédé 3 buts. Ensuite, les partenaires de Modrić ont réagi, mais n’ont pas su combler leur retard. Passés à côté de leur sujet, les Croates ont même manqué un penalty par l’intermédiaire de Petković. Ce mercredi, la Croatie va vouloir réagir pour prendre des points et combler cette différence de buts défavorable. Souvent présente dans les grands événements, la sélection au damier devrait élever son niveau face à l’Albanie. Arrivée en confiance à la suite de son succès contre le Portugal (1-2) en amical, la Croatie va tout mettre en œuvre pour se relancer.

L’Albanie, la peur du couac

L’Albanie fait partie des nations les plus modestes de cet Euro 2024. Les hommes de Sylvinho avaient toutefois réussi un excellent parcours lors des éliminatoires en finissant en tête de leur poule devant la Tchéquie et la Pologne. Pour préparer ce championnat d’Europe, les Albanais ont disputé deux rencontres amicales face à l’Azerbaïdjan (3-1) et contre le Liechtenstein (3-0) pour deux succès. Pour commencer son Euro, l’Albanie avait fort à faire d’entrée avec le champion en titre, l’Italie. Parfaitement rentrés dans leur match, les Albanais ont ouvert le score par Bajrami au bout de 23 secondes de jeu. Le joueur de Sassuolo a profité d’une erreur de Dimarco pour venir tromper Donnarumma et inscrire le but le plus rapide de l’histoire de l’Euro. La suite fut en revanche plus compliquée avec une Squaddra Azzurra qui a repris le contrôle du match et qui s’est logiquement imposée (1-2). À l’instar de la Croatie, l’Albanie est au pied du mur ce mercredi.

Des changements à prévoir

Peu convaincu par la première sortie de ses hommes, Dalić pourrait effectuer quelques changements dans son XI et notamment sur le plan offensif. Petković, Pašalić ou Perišić pourraient avoir la chance de débuter et remplacer Kramarić, Budimir ou Majer. Pour le reste, on devrait retrouver l’habituelle triplette du milieu avec l’expérience et la science du jeu de Modrić, Brozović et Kovačić. En défense, peu de mouvement à prévoir, puisque le quatuor Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol est celui aligné par Dalić depuis plusieurs mois. De son côté, Sylvinho avait fait un choix fort en titularisant Strakosha, alors que ce dernier n’avait plus disputé de match avec son équipe depuis plus d’un an. Sur le premier but italien, le portier de Brentford a montré certains manques notamment dans ses sorties aériennes. Le sélectionneur brésilien dispose d’un vivier moins conséquent et devrait s’appuyer sur un XI assez similaire à celui choisi face à l’Italie, dans lequel on retrouvera le capitaine Djimsiti, le Laziale Hysaj, l’Intériste Asllani ou le Cottager Broja.

Les compositions probables pour ce Croatie Albanie : Croatie : Livaković – Stanišić, Pongračić, Šutalo, Gvardiol – Modrić, Brozović, Kovačić – Vlašić (Pašalić), Perišić, Petković (ou Kramarić). Albanie : Strokosha (ou Berisha) – Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj – Asllani, Ramadani – Asani, Bajrami, Seferi – Broja.

Les Croates se relancent

Marquée par sa défaite face à l’Espagne, la Croatie est contrainte de réagir rapidement si elle ne veut pas rentrer précipitamment chez elle. Avec Modrić, Brozović ou Kovačić, la sélection au damier possède des éléments d’expérience capables de remobiliser cette formation. Habitués à disputer des rencontres couperets, les Croates peuvent s’appuyer sur leur qualité collective pour prendre le meilleur sur l’Albanie, qui reste, malgré son excellent parcours en éliminatoires, l’un des Petits Poucets de cet Euro.

