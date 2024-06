Pronostic Allemagne Hongrie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro

Envie de parier sur la 2e journée de la phase de groupes de l’Euro 2024 ce mercredi ? Winamax vous propose 100€ de bonus DIRECT pour parier sur nos pronostics Allemagne Hongrie !

Déposez 100€ et misez DIRECT avec 200€ sur ce Allemagne – Hongrie

Le bonus Winamax est actuellement de 100€ DIRECT !

Récupérez le montant de votre 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 100€ chez Winamax.

Exemples de ce bonus Winamax en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si vous déposez 50€, Winamax vous offre direct 50€ de bonus et vous avez donc 100€ pour miser.

– Si vous déposez 100€, Winamax vous offre direct 100€ de bonus et vous avez donc 200€ pour miser.



Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus Winamax.

Nos pronostics Allemagne Hongrie

► Le pari « Victoire Allemagne & plus de 1,5 but » est coté à 1,38 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Plus de 2,5 buts » est coté à 1,54 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Havertz buteur » est coté à 2,35 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax.

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

L’Allemagne est bien rentrée dans sa compétition

Depuis son titre mondial en 2014, l’Allemagne n’a plus brillé lors d’une compétition internationale. Sur son sol pour cet Euro, le Nationalelf a à cœur de se reprendre pour être compétitif. Après les résultats décevants de l’équipe, la fédération allemande a dû agir rapidement pour relancer la sélection. Elle a donc décidé, il y a 8 mois de cela, de nommer Nagelsmann à la tête de l’équipe. L’ancien entraîneur du Bayern a dans un premier temps tâtonné mais semble avoir trouvé l’équilibre recherché avec le retour de Toni Kroos. Depuis la sortie de la retraite internationale du Madrilène, l’Allemagne est invaincue en 5 rencontres et avait signé des prestations encourageantes lors des succès face à la France et les Pays-Bas en amical en mars. Pour lancer cet Euro, les Allemands n’ont pas tremblé et ont profité de la nonchalance écossaise pour décrocher une très belle victoire (5-1). Lors de cette rencontre, Kroos a brillé en réussissant 99% de ses passes, soit une de ratée sur plus de 100 tentatives. Toutefois, les grands hommes de la rencontre auront été les pépites allemandes avec un duo Wirtz – Musiala qui a fait parler la poudre. Ces éléments sont bien épaulés par un Havertz dont le placement parfait gêne les défenses adverses.

La Hongrie recherche son mordant

Séduisante lors de l’Euro 2020, la Hongrie avait notamment tenu tête à l’Allemagne (2-2) à Munich. Depuis cette rencontre, les hommes de Marco Rossi ont confirmé leur progression en se qualifiant pour cet Euro et en étant tout proches de se qualifier pour le Final 4 de Ligue des Nations. Pour leur entrée en lice, les Hongrois étaient donc attendus mais ont vite déchanté. En effet, face à une Suisse entreprenante, la Hongrie s’est rapidement retrouvée menée au score et a en plus encaissé un but à quelques secondes de la mi-temps. Bougés par le discours de leur sélectionneur, les Hongrois sont rentrés avec de bien meilleures intentions et ont réduit le score par Varga, bien servi par Szoboszlai. Toutefois, les Magyars n’ont pas su conserver ce rythme et ont été punis sur une ultime erreur défensive. L’avenir de la Hongrie dans cet Euro 2024 passe par un exploit contre l’Allemagne à Stuttgart. Invaincus face au Nationalelf lors de leurs 3 dernières confrontations, les Hongrois devraient élever leur niveau d’engagement.

L’Allemagne ne change rien, des ajustements pour la Hongrie

Satisfait de son équipe, Nagelsmann devrait s’appuyer sur le même XI et notamment sur son trio offensif brillant face à l’Écosse. En effet, si Musiala a brillé techniquement, Wirtz a fait mal par ses appels en profondeur et sa percussion tandis qu’un Havertz rendait fou ses adversaires par ses décrochages. Ce trio a en plus été magnifiquement servi par le duo Kroos – Gündogan dont l’art de la passe n’est plus à démontrer. L’arrière-garde allemande est également solide avec une rude charnière Tah – Rüdiger et des latéraux complets Kimmich et Mittelstadt. De plus, le banc a également apporté son lot de satisfaction avec l’efficacité d’un Füllkrug. Marco Rossi va évidemment s’appuyer sur ses hommes forts que sont les Szoboszlai, Sallai, Szalai, Gulacsi ou Orban. En revanche, certains secteurs du jeu pourraient évoluer puisque Nagy et Schäfer ont souffert au milieu de terrain, et pourraient être suppléés par Kleinheisler et Nego. De plus, sur le front de l’attaque, le solide Martin Adam pourrait avoir du temps de jeu pour se frotter à la paire Rüdiger – Tah.

Les compositions probables pour ce Allemagne – Hongrie :

Allemagne : Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Musiala, Gundogan, Wirtz – Havertz. Hongrie : Gulacsi – Orban (ou Dardai), Lang, Szalai – Nego, Nagy, Schäger, (ou Kleinheisler) Kerkez – Sallai, Varga, Szoboszlai.

Les Allemands déroulent face aux Hongrois

Libérés par leur superbe victoire face à l’Écosse, les Allemands vont vouloir enchaîner contre la Hongrie et décrocher ainsi leur ticket pour les 8es de finale. Impressionnante collectivement, l’Allemagne pourra compter sur le soutien de ses supporters qui ont retrouvé espoir. De plus, le Nationalelf possède des éléments capables de faire changer la rencontre en un coup de baguette magique avec la qualité de passe d’un Kroos et la vista des Musiala – Wirtz. Sur la lancée de son superbe succès, l’Allemagne devrait décrocher une seconde victoire, qualificative pour les 8es de finale.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Allemagne Hongrie

Vous avez envie de parier sur ce Allemagne – Hongrie sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Allemagne Hongrie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU Sport

– Un 1er pari remboursé en Bonus de 100€ avec Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Allemagne Hongrie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !