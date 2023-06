Pronostic Pays-Bas Géorgie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Les Pays-Bas, la victoire de la qualif face à la Géorgie

Les Pays-Bas sont arrivés dans ce championnat d’Europe dans la peau d’un outsider. Tenus en échec par la Belgique (0-0) lors de leurs débuts puis par le Portugal (1-1), les Jong Oranje se retrouvent dans une position inconfortable, en 3e place de leur poule. Néanmoins, la sélection hollandaise a son destin en main. Ce mardi, les Bataves sont dans l’obligation de s’imposer pour se qualifier et continuer leur parcours dans cet Euro. Lors de leur dernière rencontre, les Jong Oranje ont mal débuté en concédant un but dans les 20 premières minutes. Progressivement, la sélection néerlandaise a pris le contrôle du match pour revenir en seconde période par l’intermédiaire de l’avant-centre de l’Ajax, Brian Brobbey, opportuniste à la réception d’un corner. Depuis quelques rencontres, les Hollandais n’arrivent plus à s’imposer puisqu’ils restent sur 4 nuls consécutifs, et 5 sur les 6 dernières rencontres. Erwin van de Looi, le sélectionneur belge, possède un effectif de qualité avec la pépite du Bayern Munich Ryan Gravenberch, le feu follet Summerville de Leeds, le maître à jouer de l’Ajax Kenneth Taylor ou le latéral Quinten Timber qui attise les convoitises lors de ce mercato.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Géorgie n’a pas participé aux éliminatoires de cet Euro, puisqu’elle a été qualifiée directement en tant que pays organisateur. La sélection géorgienne est l’une des sensations de la compétition car, pour ses débuts, elle s’est imposée face au Portugal (2-0), un candidat au titre. Lors de cette rencontre, les Géorgiens ont connu une efficacité maximale en marquant sur leurs deux seules frappes. Ensuite, la Géorgie a montré un tout autre visage face à la Belgique. En souffrance une bonne partie du match, les joueurs de Ramaz Svanadze se sont retrouvés menés de 2 buts à la pause, mais ont trouvé les ressources pour revenir dans le match (score final 2-2). Le coaching opéré en cours de rencontre par le sélectionneur géorgien fut payant, puisque les buteurs sont deux joueurs entrés en jeu, Tsitaishvili et Guliashvili. Dans cette sélection, on retrouve quelques connaissances, avec le portier du FC Valence Mamardashvili ou le joueur des Girondins de Bordeaux Davitashvili. Première de sa poule, la Géorgie a seulement besoin d’un point pour décrocher sa place en quarts et compte également sur le soutien de son public. Obligés de s’imposer, les Pays-Bas devraient confirmer leur montée en puissance en prenant le dessus sur une surprenante sélection géorgienne.

► Le pari « Victoire Pays Bas » est coté à 1,60 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,65 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 230€ (330€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Pays-Bas et plus de 2,5 buts » est coté à 2,42 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 384€ (484€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Pays Bas – Géorgie :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Pays-Bas – Géorgie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Euro espoirs : le Portugal se rate, la Belgique et les Pays-Bas se neutralisent et l'Ukraine assure