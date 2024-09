Pronostic Pau Martigues : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau confirme face à Martigues

Le FC Pau a été l’une des bonnes surprises de la saison dernière en étant proche d’accrocher les barrages. Malgré cette déception, les Palois espèrent surfer sur cette dynamique pour vivre une saison tranquille. Après avoir signé un nul à Clermont (2-2), le club palois a dominé Caen (1-0) qui joue la montée et ce avec une double infériorité numérique. Ensuite, les protégés d’Usai ont signé un nul à Grenoble (1-1). Le FC Pau semble avoir trouvé un bon équilibre et est prêt à lutter pour une place dans le haut de tableau de la Ligue 2. Actuellement, sur un rythme nul en déplacement et succès à la maison, la formation béarnaise souhaite enchaîner contre le promu martégal.

Martigues, comme tout promu, aborde cette saison avec l’objectif de sécuriser son maintien. Lors de la première journée, Martigues a été défaite par un Lorient qui vise la montée en Ligue 1 (0-1). Le compteur des Martégaux s’est cependant débloqué lors de la 2e journée avec une victoire impressionnante en déplacement contre Annecy (2-4). Avant la trêve, le FC Martigues a de nouveau chuté contre le Sporting Bastia (0-1), l’équipe jouant tous ses matchs à domicile au Vélodrome pour l’instant. Solide lors des premières journées, Pau devrait prendre le dessus sur le promu Martigues.

