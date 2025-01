Pronostic Paris FC Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le réveil du Paris FC face à Amiens

Tout roulait pour le Paris FC en début de saison. En effet, le club francilien déterminé à monter en Ligue 1 connaissait une superbe entame sur le plan sportif et en coulisse a été racheté par la famille Arnault. Depuis plusieurs semaines, le PFC peine avec une seule victoire obtenue lors des 7 dernières journées de championnat, sur la pelouse d’Ajaccio. Éliminé sans gloire par Quevilly Rouen en Coupe de France, le club parisien avait aussi chuté lors du dernier match de l’année 2024 en L2 au Moustoir face au leader lorientais. Le week-end dernier, les hommes de Gili avaient le match parfait pour se relancer avec la réception de la lanterne rouge martégale. Parfaitement rentré dans son match, le PFC ouvrait le score par Krasso. Malgré sa domination de tous les instants, le Paris FC n’a pas su se mettre à l’abri et à craquer en seconde période. Passé en quelques journées de leader incontesté à la 3e place, le PFC doit se reprendre ce samedi pour ne pas rentrer en crise.

De son côté, Amiens était un outsider pour les barrages, mais il doit aujourd’hui regarder derrière car les mal classés se rebellent. Avec 8 points d’avance sur Caen, premier relégable, le club picard dispose d’un matelas conséquent mais doit retrouver une dynamique pour ne pas glisser vers la zone rouge. Dans la première partie de saison, Amiens s’est appuyé sur ses performances à domicile où la bande de Daf a affiché un excellent état d’esprit. De plus, alors en grande difficulté loin de ses bases, le club picard avait signé deux victoires surprises sur la route à Pau et à Grenoble. Battu lors des 2 dernières journées disputées à la Licorne face à Laval et Troyes (0-3), Amiens doit relever la tête lors de ce déplacement à Charléty. Déterminé à se relancer, le PFC devrait profiter de la fébrilité d’Amiens en déplacement pour prendre 3 points précieux dans la course à la montée.

