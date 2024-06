Pronostic Paraguay Brésil : Analyse, cotes et prono du match de Copa América

Pour vibrer sur les belles affiches de l’Euro et de la Copa América, ZEbet vous propose de profiter d’un double bonus : 10€ sans déposer d’argent + 50€ DIRECT à récupérer si vous déposez.

10€ sans déposer + Dépose 50€ et mise DIRECT avec 100€ sur ce Paraguay Brésil

Le bonus ZEbet est actuellement de 10€ sans déposer + 50€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT10EUROS !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 25€, ZEbet t’offre direct 25€ de bonus et tu as donc 50€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOT10EUROS.

Pronostics Paraguay Brésil

Vous pouvez par exemple utiliser votre pari gratuit de 10€ pour tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Match nul » est coté à 5,00 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT (dont 10€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 10€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT10EUROS

– Misez par exemple vos 10€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 40€ (50€ du pari – 10€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 50€ de bonus après dépôt.

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,95 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 145€ (195€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Vinícius buteur » est coté à 2,55 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 205€ (255€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « 0-0 mi-temps » est coté à 2,65 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 215€ (265€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

Le Paraguay peu rassurant

Quart-de-finaliste des deux dernières éditions de la Copa América, le Paraguay devrait cette fois-ci avoir du mal à s’extraire du groupe de la mort. Malgré 90 minutes plutôt intéressantes où ils ont rivalisé avec la Colombie, les Paragueyens ne se sont pas facilité la tâche en encaissant deux pions en première période, s’inclinant finalement après avoir réduit l’écart (1-2). Quoi qu’il en soit, cette rencontre face au Brésil s’apparente à une petite finale, puisqu’ils seront éliminés en cas de défaite. Ce sera loin d’être facile au vu des derniers résultats entre les deux sélections depuis 2008 (1V, 4N, 4D). Plus récemment, ce n’est pas vraiment la joie pour l’Albirroja. En dépit des quelques succès acquis face à des petites nations du continent, tels ceux contre le Panama (1-0) ou la Bolivie (1-0), le Paraguay peine à se montrer dangereux quand la marche s’élève, en témoignent les derniers revers face au Chili (3-0) et la Colombie (0-1). Retenons tout de même qu’il n’est jamais facile de marquer face aux solides paraguayens.

Le Brésil non plus

Grand favori de la compétition comme toujours quand on parle de la Copa, le Brésil semblait avoir une entrée en lice plutôt abordable, rencontrant le Costa Rica pour son premier match d’une phase de poules potentiellement glissante. En l’absence de Neymar, les Auriverdes n’ont finalement pas trouvé la faille en dépit des 19 tirs tentés, dont seulement 3 cadrés, rentrant à leur camp de base avec un petit point glané (0-0). Si la Seleção avait largement inquiété ses fans en fin d’année 2023, concédant notamment 3 défaites de suite face à l’Argentine, la Colombie et l’Uruguay, elle semblait plus rassurante ces derniers temps. Succès en terre anglaise (0-1) et mexicaine (2-3), suivi d’un match nul encourageant face à l’Espagne (3-3) sous les ordres de l’icône nationale Dorival Jùnior, les Brésiliens avaient ensuite buté sur les États-Unis pour conclure leur préparation (1-1). Après des premiers pas peu convaincants, la nation aux 5 Coupes du monde n’a plus d’autre choix que la victoire si elle veut avoir son destin en main afin de tenter d’obtenir la première place du groupe lors de la J3.

Un effectif presque complet des deux côtés

Muette lors de la première rencontre, la ligne offensive brésilienne a toutefois fière allure. Au premier plan, nous retrouvons les Merengues Vinícius Jr (3 buts seulement en sélection et Rodrygo (5 buts en 22 sélections) ainsi que le Blaugrana Raphina (FC Barcelone). Au milieu de terrain, prennent place les anciens Lyonnais Guimarães (Newcastle) et Paquetá (West Ham), qui ont joué l’entièreté de la partie lors de la J1. C’est un peu moins flamboyant de l’autre côté de la médiane, malgré la présence de quelques stars comme les défenseurs Gustavo Gómez (ex-Milan), Alderete (Getafe), Junior Alonso (Krasnodar, ex-Lille) et Balbuena (Dinamo Moscou). Le joueur le plus attendu dans les rangs tricolores n’est autre que l’offensif Almiron (Newcastle United), auteur de 7 réalisations en 55 sélections. Son partenaire de Premier League Enciso (Brighton) est également un des éléments clés de l’effectif.

Les compositions probables pour ce Paraguay – Brésil :

Paraguay : Acosta – Velazquez, Balbuena, Alderete, Acosta – Villasanti, Cubas, Benítez – Almiron, Bareiro, Enciso.

Brésil : Alisson – Danilo, Marquinhos, Militão, Arana – Paquetá, Bruno Guimarães, João Gomes (ou Douglas Luiz) – Raphinha, Rodrygo, Vinícius Junior.

Le Brésil s’enfonce ?

Sous la pression de toute une nation et opposés à une défense encore plus cadenassée que celle du Costa Rica, les Brésiliens pourraient vite perdre leurs nerfs et se rendre les choses compliquées. Si la Seleção ne devrait tout de même pas s’incliner, elle pourrait concéder un nouveau match nul, qui serait catastrophique dans l’optique de rejoindre les phases finales.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Paraguay – Brésil

Vous avez envie de parier sur ce Paraguay Brésil sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Paraguay – Brésil avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé de 120€ au lieu de 100€ en EXCLU avec Betclic et le code RDJ

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Paraguay Brésil détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Copa América : Le Brésil cale, James Rodríguez régale