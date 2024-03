Pronostic OM PSG : Analyse, cotes et prono du Classique de Ligue 1 (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur le Classico

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour cette énorme affiche !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics OM – PSG

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,65 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 165€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « PSG gagne 2-1, 3-1 ou 4-1 » est coté à 4,50 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 450€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Coup d’arrêt pour l’OM

La saison de l’OM a été animée par plusieurs éléments marquants, avec tout d’abord la prise de pouvoir des supporters qui a failli faire imploser le club, les changements d’entraîneur (Marcelino et Gattuso), mais aussi l’épopée européenne qui est toujours en cours. En effet, Marseille est, avec le PSG et Lille, engagé en quarts de finale de la Coupe d’Europe où il affrontera le Benfica. Sur la scène nationale, les Olympiens avaient effectué une belle remontée depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. En s’imposant consécutivement face à Montpellier, Clermont et Nantes, l’OM avait retrouvé des ambitions pour pouvoir accrocher une place européenne. Avant la trêve, les Marseillais ont connu un double coup d’arrêt en s’inclinant sur la pelouse de Villarreal en 8e retour de C3 (sans conséquences) et à Rennes (2-0) en L1. Lors de cette dernière rencontre, les Phocéens sont passés au travers, certainement éreintés par leur parcours européen.

Paris enchaîne

Le Paris Saint-Germain a une fin de saison très excitante à vivre puisqu’il est encore en lice sur tous les tableaux. Bien parti pour remporter la Ligue 1, le club de la capitale va également disputer les demi-finales de la Coupe de France face à Rennes la semaine prochaine, et retrouvera ensuite les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone. Après avoir signé 3 matchs nuls consécutifs en L1 face à Rennes, Monaco et Reims, la bande de Luis Enrique s’est parfaitement reprise à Montpellier (2-6) avec un triplé de Mbappé. Cela fait 24 matchs toutes compétitions confondues que le PSG n’a plus perdu, avec un bilan affiché de 17 victoires et 7 matchs nuls sur cette période.

Un OM décimé

Jean-Louis Gasset déplore de nombreuses absences pour ce Classico, puisque Clauss, Gigot, Onana, Sarr ou Gueye sont tous sur le flanc. Quelques jours après y avoir été sifflé avec les Bleus, Mbappé retrouve le Vélodrome. Depuis l’annonce de son départ, le coach espagnol n’hésite pas à mettre sa star sur le banc en Ligue 1, mais il devrait l’aligner pour ce match primordial pour les supporters. D’autant plus que Barcola est absent pour blessure. Ainsi, Mbappé devrait glisser à gauche, tandis que Ramos et Kolo Muani devraient se disputer la place d’avant-centre. Le Portugais a marqué des points lors des derniers matchs, tandis que l’ancien Nantais a brillé au Vélodrome avec la France. Pour le reste, nous devrions avoir du grand classique avec les absences de Škriniar ou Kimpembe, tandis que Marquinhos et Asensio devraient faire leur retour.

Les compos probables pour OM – PSG :

OM : Lopez – Ounahi, Mbemba, Balerdi, Merlin – Veretout, Kondogbia, Harit – Ndiaye, Moumbagna, Aubameyang. PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo (ou Marquinhos), Beraldo, Lucas Hernandez (ou Nuno Mendes) – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé.

Le PSG s’offre un nouveau Classique ?

La 27e journée de Ligue 1 se conclut avec le traditionnel classico entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Après une superbe série de victoires à l’arrivée de Gasset, l’OM a perdu ses deux derniers matchs. Les supporters marseillais attendent une réaction de leurs joueurs et comptent notamment sur Aubameyang, très bon depuis plusieurs semaines, mais il y a beaucoup (trop) de blessés côté marseillais. Supérieur à son adversaire et vainqueur 4-0 à l’aller, Paris devrait en plus profiter des nombreuses absences marseillaises pour dominer l’OM, alors que Paris devrait récupérer son capitaine Marquinhos et un Mbappé très motivé. À quelques mois de la fin de son aventure avec le PSG, le capitaine de l’équipe de France veut finir en beauté et voudra certainement marquer son dernier Classico de son empreinte.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic OM PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !