Pronostic Nîmes Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne enchaîne face à Nîmes

La 24e journée de Ligue 2 se termine avec une affiche qui animait la Ligue 1 il y a quelques saisons, à savoir Nîmes contre l’AS Saint-Étienne. Redescendu l’an passé en L2, le Nîmes Olympique avait réussi à se maintenir, mais pas à remonter. Pour ce nouvel exercice, les Crocos souffrent puisqu’ils se trouvent actuellement dans la zone de relégation. L’arrivée de Frédéric Bompard, passé par Guingamp, avait redonné un coup de fouet au NO, puisque les Nîmois avaient consécutivement dominé Niort et Guingamp. Depuis, la formation gardoise est retombée dans ses travers en s’inclinant contre Grenoble à domicile (0-2) et en étant tenu en échec chez la lanterne rouge Rodez (1-1) le week-end dernier.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, l’AS Saint-Étienne était sorti de la zone rouge le week-end dernier grâce à son succès sur Dijon (2-0). Cette victoire fut importante, car elle a été obtenue face à un adversaire direct, mais aussi car les Verts n’ont pas encaissé de but lors de cette rencontre, ce qui est plutôt rare dans le Forez. Les mauvaises nouvelles sont venues des blessures de Charbonnier, qui sera absent pour le reste de la saison, et de Moueffek, qui s’était installé au milieu de terrain. Lors de la victoire contre Dijon, Krasso a inscrit son 11e but qui lui a permis de rejoindre Maja et Mikautadze en tête du classement des buteurs. La bande à Laurent Batlles a pris confiance grâce à ses deux derniers succès et espère enchaîner, d’autant qu’elle aura encore un match abordable face à Pau lors de la prochaine journée. Sur sa lancée, Sainté pourrait prendre le meilleur sur Nîmes.

► Le pari « Victoire Saint-Étienne » est coté à 2,10 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 210€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nîmes – Saint Etienne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nîmes Saint Etienne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !