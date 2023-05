Pronostic Nice Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice domine Toulouse

A quelques journées de la fin, plusieurs équipes ne jouent plus rien en Ligue 1, à l’image de Nice et Toulouse qui s’affrontent ce dimanche à l’Allianz Arena. En début de saison, la formation azuréenne se voulait ambitieuse avec pour objectif de décrocher une place européenne. Très inconstant lors de cet exercice, le Gym doit se contenter de la 10e position à 9 points du dernier strapontin qualificatif pour une compétition européenne. Le club niçois attend impatiemment la fin de saison pour repartir sur un nouveau cycle avec a priori un nouvel entraîneur à la tête du club, puisque Didier Digard arrivé pour succéder à Lucien Favre ne devrait pas être conservé. Cette saison a été marquée par un excellent parcours en Conference League qui s’est cependant arrêté brutalement en quart de finale face au FC Bâle avec un revers à domicile contre les Suisses. Depuis cet échec, l’OGCN a connu des fortunes diverses avec des victoires face à Troyes (0-1) et Rennes (2-1), mais aussi des revers contre Clermont (1-2) à domicile et à Strasbourg (2-0) le week-end dernier. La semaine passée, les Niçois ont très mal débuté leur match en encaissant un but dès la 1re minute et n’ont jamais pu revenir dans la rencontre. Blessé rapidement à La Meinau, Thuram est forfait jusqu’à la fin de saison mais Moffi (17 buts) et Laborde (12 buts) seront là.

De son côté, Toulouse semble toujours en train de célébrer sa victoire en Coupe de France. En effet, depuis le brillant succès obtenu face à Nantes au stade de France, le TFC a disputé 3 rencontres de championnat avec un bilan de 2 nuls pour une défaite. Le week-end dernier, la rencontre de Ligue 1 face à Nantes s’est conclue sur un nul sans saveur (0-0). Cette rencontre a été marquée par l’absence de 3 joueurs toulousains qui n’ont pas voulu arborer les couleurs arc en ciel en soutien à la cause LGBT : Diarra, Hamulic et Aboukhlal. Ce dernier pourrait être encore absent ce dimanche car il est également concerné soupçonné d’une altercation avec une adjointe aux sports de la mairie de Toulouse. Touché par quelques problèmes extra-sportifs, Toulouse attend tranquillement la fin de la saison. Avec 10 points d’avance sur le 1er relégable, le club haut-garonnais est assuré de rester dans l’élite. Devant son public, Nice devrait faire l’effort pour décrocher une nouvelle victoire face à une équipe toulousaine qui n’a plus marqué depuis sa victoire en Coupe de France.

