Pronostic Nice PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice enfonce Paris

L’affiche de la 30e journée de Ligue 1 met aux prises l’OGC Nice au Paris Saint-Germain cette semaine. La formation azuréenne a une fin de saison palpitante avec la lutte pour une place européenne en Ligue 1 et un quart de finale de la Ligue Europa Conférence à venir face au FC Bâle. Toujours invaincu sous les ordres de Didier Digard, Nice est un peu moins bien en Ligue 1 avec 4 matchs nuls consécutifs. Le dernier succès remonte au derby face à l’AS Monaco (0-3). La semaine passée, l’OGC a été tenu en échec par Angers (1-1). Lors de cette rencontre, Terem Moffi a inscrit son 16e but de la saison. À domicile, le club niçois a connu une entame délicate, mais est invaincu depuis le revers concédé contre Angers à la mi-septembre. Ce samedi, Nice a un double objectif lors de la réception face au PSG : se replacer dans la course à l’Europe et prendre de la confiance à quelques jours de son choc européen face à Bâle. Dans ce match de gala, Digard devrait aligner son équipe type avec Thuram, Schmeichel, Laborde, Moffi, Ramsey ou le capitaine Dante.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, le Paris Saint-Germain connaît une nouvelle crise dans cette dernière ligne droite de la saison. Éliminé une nouvelle fois en 8es de finale de la Ligue des champions, Paris enchaîne les défaites depuis plusieurs semaines. Par ailleurs, le club parisien n’a jamais autant perdu depuis le début de l’ère qatarie. Malgré tous ces revers, le club de la capitale conserve 6 points d’avance en tête de L1 sur son premier poursuivant, le Racing Club de Lens. Galtier est sur la sellette et a 2 matchs pour sauver sa place. La tâche de l’ancien Lillois ne sera pas simple puisqu’il fait face à un Nice invaincu depuis que Digard a repris l’équipe et au Racing Club de Lens, qui a toujours espoir de se relancer dans la course au titre. Le PSG s’est mis tout seul dans cette situation en perdant deux matchs à domicile de rang face au Stade rennais (0-2) et le week-end dernier contre l’Olympique lyonnais (0-1). Lors de cette rencontre, les Parisiens se sont fait prendre par le jeu de transitions rapides des Lyonnais, qui ont logiquement pris les 3 points au Parc des Princes. Lors de cette rencontre, les stars Mbappé et Messi ont été décevantes, au grand désarroi des supporters du club de la capitale, qui n’ont pas hésité à signifier leur frustration à l’Argentin. Annoncée à un moment proche de prolonger avec Paris avant le Mondial, la Pulga serait cette fois prête à faire ses valises. Comme souvent, Paris n’est pas au mieux et doit limiter la casse pour remporter au moins la Ligue 1. Au regard de ses dernières performances, Paris devrait souffrir dans le Sud de la France face à une équipe niçoise motivée à accrocher un résultat et invaincue sous Digard.

► Le pari « Victoire Nice ou match nul » est coté à 1,85 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 185€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Moffi buteur » est coté à 3,20 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 320€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nice – PSG avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Nice PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !