Pronostic Nantes Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes enfonce l’AS Saint-Étienne

Le FC Nantes est passé tout proche de la correctionnelle lors des deux dernières saisons, sauvant sa place lors des ultimes journées. Cette année, l’objectif est donc une nouvelle fois le maintien. Sauveur du club l’an passé, Antoine Kombouaré doit être satisfait du départ de son club dans ce nouvel exercice. En effet, les Canaris ont seulement perdu une seule fois lors de la réception de Reims. Lors de ce match, les Nantais peuvent nourrir quelques regrets, puisqu’ils se sont inclinés au bout du temps additionnel. En revanche, le FCNA a été très solide lors des autres matchs en signant des nuls à Toulouse et Angers, pour des succès contre Auxerre et Montpellier. Épargné par le calendrier, Nantes reçoit un adversaire direct pour le maintien, l’AS Saint-Étienne. Pour affronter les Verts, Kombouaré devrait s’appuyer sur Abline, Kadewere, Simon ou Lepenant.

En face, l’AS Saint-Étienne a connu une fin de saison dernière très agitée puisque le club du Forez a obtenu la montée en Ligue 1 lors du barrage face à Metz et a ensuite changé de propriétaire. Cet été, le club s’est montré actif sur le marché des transferts en attirant de nombreux joueurs, dans une stratégie basée sur la data. Ce choix ne fonctionne pas pour le moment puisque le club stéphanois végète en fin de tableau et surtout affiche des lacunes évidentes. Après la claque reçue à Brest, l’ASSE avait finalement décroché son 1er succès contre Lille (1-0). Revigoré par cette victoire, Sainté était attendu à Nice vendredi dernier. Auteur d’une entame catastrophique, la bande de Dall’Oglio a sombré dans le sud de la France concédant une défaite humiliante (8-0). À la suite de ce revers, les groupes de supporters ont affiché leur mécontentement et une réaction est attendue en Loire-Atlantique. Le coach de l’ASSE sait qu’en cas de nouveau couac, son avenir s’assombrirait dans le Forez. Il va être contraint d’apporter des changements, puisque des éléments comme Macon ou Cornud sont touchés. Dans son stade de la Beaujoire, Nantes devrait s’imposer et enfoncer l’AS Saint-Étienne.

