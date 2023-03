Pronostic Nantes Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims se reprend à Nantes

Le FC Nantes occupe actuellement la 14e place de Ligue 1 et possède 7 points d’avance sur le 1er relégable. Malgré ce matelas, le club de Loire-Atlantique n’est pas encore sauvé et doit engranger des points supplémentaires dans les journées à venir pour assurer sa place dans l’élite. Auteur d’une saison dernière exceptionnelle marquée par sa victoire en Coupe de France, Nantes va encore disputer les demi-finales face à l’Olympique lyonnais et aura peut-être l’opportunité de défendre son titre au Stade de France. Les hommes d’Antoine Kombouaré ont également montré un visage intéressant en Coupe d’Europe avec un 16e de finale atteint face à la Juventus. En Ligue 1, les récents résultats des Nantais sont moyens avec une série en cours de 5 journées sans la moindre victoire. Ce passage délicat s’explique également par l’adversité affrontée avec des revers face à Lens, Rennes et le Paris Saint Germain pour des nuls contre Nice et lors de la dernière journée à Lyon (1-1).

La belle série rémoise a pris fin lors de la dernière journée avec la réception de l’Olympique de Marseille (1-2). Invaincu depuis sa prise en main par Will Still, le club champenois a craqué face à un Alexis Sanchez inspiré et auteur d’un doublé. Néanmoins, ce revers ne doit pas faire oublier l’excellent parcours de Reims lors des derniers mois, passé d’une équipe luttant pour la relégation à la 9e place du classement. Avec 20 points d’avance sur le premier relégable, Reims n’est en rien menacé et peut se faire plaisir dans cette dernière ligne droite. Avec seulement 7 unités de retard sur Rennes qui occupe le dernier strapontin européen, la formation champenoise a même un mince espoir de venir se mêler à la course aux places européennes. Pour cela, Reims doit se reprendre ce dimanche à la Beaujoire face à des Nantais qui auront peut-être la tête à leur demie de Coupe de France prévue mercredi face à Lyon. Will Still possède un buteur d’exception avec Balogun, auteur d’un superbe exercice avec 17 buts inscrits. Revanchard à la suite de son revers face à Marseille, Reims devrait accrocher au moins le point du nul face à Nantes qui n’a plus gagné depuis 5 matchs de championnat.

