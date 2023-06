Pronostic Nantes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nantes, la victoire de l’espoir face à Angers

À 90 minutes de la fin du championnat, le FC Nantes n’a plus son destin en main pour obtenir son maintien et dépend du résultat d’Auxerre. En cas de victoire des Bourguignons face aux Lensois, les Canaris seront condamnés. Les supporters nantais doivent toujours se demander comment leur équipe en est arrivée là. Il y a 3 mois de cela, le club de Loire-Atlantique disposait de 10 points d’avance sur la zone de relégation. À force d’accumuler les contre-performances, et comme dans le même temps, les mauvais élèves se sont refait une santé, Nantes a plongé. Contraint de tenter le coup du choc psychologique, Kita a viré Kombouaré pour mettre Aristouy sur le banc à quelques journées de la fin. Contrairement à ses adversaires, Nantes se met tout juste en mode « lutte pour le maintien » puisqu’il a longtemps rêvé de doublé en Coupe de France. Le week-end dernier, les Nantais avaient bien débuté en ouvrant le score à Lille, mais ont été incapables de résister (2-1). Avec 2 points de retard sur l’AJA, Nantes n’a pas le choix, et la victoire est impérative lors de cette ultime rencontre. Pour parvenir à ses fins, la formation de Loire-Atlantique compte notamment sur le meilleur joueur de cette équipe Ludovic Blas (7 buts en L1), qui devrait partir cet été.

En face, Angers sort d’une saison catastrophique et attend une seule chose, le coup de sifflet final. Marqué par des résultats sportifs inadmissibles et des soucis extrasportifs qui le sont tout autant, le SCO se tourne déjà vers la saison prochaine. Après avoir perdu 5 matchs de rang, la formation angevine a redressé la tête lors des 2 dernières journées en signant un nul à Reims (2-2) avant de s’imposer à domicile samedi dernier dans le match des cancres face à Troyes (2-1). Les Angevins ont montré un bel état d’esprit pour arracher la victoire en toute fin de rencontre. Depuis le début de saison, Angers souffre en déplacement avec seulement 6 points pris dont 3 lors de son seul succès des premières journées à Nice. À domicile, le FC Nantes devrait remplir sa part du travail en s’imposant, mais aura un œil attentif sur la rencontre opposant Auxerre à Lens.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

