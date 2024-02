Pronostic Montpellier Nice : Analyse, cotes et prono du match de Coupe de France

Nice passe ce tour face à Montpellier

Au vu de son classement en L1, Montpellier a fait de cette Coupe de France un objectif. Pour atteindre ce stade des 8es de finale, la formation héraultaise a pris le dessus sur Amiens (1-2) et contre Feignies-Aulnoye (0-4), deux équipes évoluant dans les divisions inférieures. Si tout roule en Coupe, la bande à Der Zakarian est en souffrance en Ligue 1. En effet, lors des 11 dernières journées de championnat, les partenaires de Savanier se sont seulement imposés à une reprise face à Metz (0-1). Le week-end dernier, le MHSC s’est incliné en déplacement au Roazhon Park face au stade Rennais (2-1). A la suite de cette nouvelle défaite, Montpellier reste en 13e position avec seulement 3 points de plus qu’un duo composé de Metz et Lorient, relégables. Au point de vue de l’effectif, Der Zakarian a perdu son défenseur Estève parti Outre-Manche à Burnley, mais peut compter sur les Khazri, Savanier, Chotard, ou le dernier arrivé Karamoh.

En face, Nice est sur une toute autre dynamique puisque le club tourne à plein régime. Qualifié pour ces 8es de finale, les Aiglons sont aussi bien placés en championnat à la la 2e place et avec 3 points d’avance sur son premier poursuivant, Brest. Le week-end dernier, les Azuréens ont justement tenu tête aux Bretons à Francis le Blé (0-0) et ont à cette occasion mis fin à une série de 3 défaites de rang en déplacement. Ce mercredi, les protégés de Farioli auront à cœur de se reprendre à l’extérieur en décrochant un succès, comme ils arrivent si bien à le faire à domicile. A l’instar de Montpellier, Nice a seulement affronté des équipes de division inférieure avec Auxerre et Bordeaux lors des tours précédents. Les Niçois avaient d’ailleurs battu Bordeaux en Aquitaine (2-3). Ce mercredi, le coach azuréen compte sur ses hommes forts que sont Thuram, Laborde, Sanson ou Todibo. Ayant envie de retrouver la finale comme il y a deux ans, le Gym devrait trouver la faille à la Mosson face au MHSC.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

