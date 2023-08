Pronostic Monaco Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco sur sa lancée face à Strasbourg

L’AS Monaco sort d’une saison décevante au cours de laquelle le club du Rocher n’est pas parvenu à accrocher une place européenne. Malgré ses bonnes volontés, Philippe Clement n’a pas été conservé par l’ASM et a été remplacé par Adi Hütter. Passé notamment par l’Eintracht Francfort, le technicien autrichien a connu une première intéressante avec un succès à Clermont (2-4). Dans un match agréable, Monaco a fait la différence en fin de rencontre grâce notamment à son capitaine Ben Yedder. L’international français, qui garde la confiance de son club suite aux plaintes déposées contre lui, a marqué un doublé. L’ancien joueur du FC Séville sera a priori de nouveau aligné face à Strasbourg avec comme soutien Golovin et Minamino qui ont pour objectif de lui faire des offrandes. A noter que devant, l’Allemand Kevin Volland s’est engagé avec l’Union Berlin, tandis que l’international suisse Embolo s’est gravement blessé. Cet été, le club princier s’est renforcé en attirant le gardien Kohn, le défenseur Salisu et le latéral Singo arrivé du Torino. Les deux derniers cités devraient cependant être forfait. Déterminé à réaliser un exercice nettement plus régulier que l’an passé, l’ASM va chercher à engranger une seconde victoire face à Strasbourg.

En face, Strasbourg a connu un changement majeur lors de l’intersaison, avec l’arrivée d’un nouveau propriétaire. Le club est désormais détenu par un consortium qui dirige Chelsea. Les nouveaux arrivants ont décidé de laisser la présidence à Marc Keller, qui effectue un excellent travail depuis son arrivée à la tête du RCS. Le président strasbourgeois a misé sur l’ancien coach de Crystal Palace, Patrick Vieira pour relancer une équipe qui sort d’un exercice compliqué. Pour sa première à la tête des Alsaciens, le champion du monde 1998 a vu ses protégés prendre le meilleur sur l’Olympique Lyonnais (2-1) avec un Bellegarde buteur et passeur. Juste avant le match, le Racing a perdu l’international sénégalais Habib Diallo qui s’est engagé en Arabie Saoudite. Ce départ est une véritable perte car l’attaquant sortait d’un exercice avec 20 réalisations. Au rayon des arrivées, le RCS a tout de même attiré les Sylla, Emegha, Baseya, Deminguet, Angelo, Mwanga, Bakwa ou Sow, et la mayonnaise pourrait mettre du temps à prendre. En confiance suite à sa victoire à Clermont, le Monaco version Adi Hütter devrait enchainer face au Racing Club Strasbourg qui n’aura pas cette fois le soutien de La Meinau.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

