Pronostic Monaco OM : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue 1 + 100€ DIRECT offerts chez Winamax

Après notre 2/3 sur le Classico (hors score exact), on vous donne nos pronostics sur OM – Marseille. Pour cette très grosse affiche de Ligue 1, Winamax vous propose de récupérer un bonus de 100€ DIRECT.

Nos pronostics Monaco OM

Monaco peut l’avoir mauvaise

Bien rentré dans cette saison, Monaco n’est cependant plus leader de L1. Vendredi dernier, dans un match qu’ils ont dominé face à Nice (surtout en 2e mi-temps après une 1re de belle facture de la part des deux clubs), les hommes d’Adi Hütter se sont de nouveau fait piéger dans les dernières secondes après avoir perdu des points à Lorient (2-2). Lors de ce de derby disputé à Louis-II, la recrue Balogun a vu deux penaltys être sorti par le portier Bulka mais on ne peut pas dire que l’ancien Lillois les ait bien tiré. La formation monégasque avait débuté son championnat par deux succès face à Clermont et Strasbourg. Ensuite, le club du Rocher a été tenu en échec par Nantes (3-3). Suite à cette prestation, l’ASM s’est relancé en surclassant le Racing Club de Lens (3-0). Suite à sa défaite face à Nice, l’ASM se retrouve en 4e position avec deux points de retard sur Brest, leader. Ce samedi, les joueurs du Rocher tenteront de se relancer face à Marseille.

L’OM aussi !

Suite au recrutement opéré cet été, de nombreux observateurs voyaient l’OM comme l’un des candidats au titre. En effet, avec les Kondogbia, Aubameyang, Sarr, Correa, Ndiaye ou Lodi apparaissaient comme des recrues idéales. Certainement marqué par l’élimination en barrage de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos, Marseille avait réalisé une entame de championnat poussive avec notamment quelques signes de fragilité montrés en déplacement à Metz (2-2) et Nantes (1-1) . Suite à un nouveau nul concédé, cette fois à domicile face à Toulouse (0-0), la formation olympienne est rentrée dans une période sombre avec le départ de Marcelino et la mise en retrait de la direction, suite à des altercations avec les supporters. Finalement, Longoria a décidé de poursuivre comme président de l’OM et a nommé Gattuso comme nouvel entraîneur. Après avoir arraché le nul contre l’Ajax d’Amsterdam (3-3) en Europa League dans ce climat délétère, Marseille a pris une fessée lors du Classico face au PSG (4-0) malgré une bonne 1re mi-temps. Battu techniquement et dans le combat en 2e, le club olympien a confirmé ses limites en déplacement.

Des absents à Monaco, mais retour prévu de Ben Yedder dans le 11

Surprise la semaine passée, Monaco a démarré le derby sans son meilleur buteur Ben Yedder (4 buts). Très remuant à son entrée en jeu, l’attaquant international a trouvé le chemin des filets mais son but a logiquement été refusé pour un large hors-jeu. Avec les ratés de Balogun, la suspension de Golovin, l’absence longue durée d’Embolo et l’incertitude concernant Minamino, nul doute qu’on retrouvera Ben Yedder dans le 11. A noter que l’excellent piston gauche Caio Henrique s’est fait les croisés. De son côté, l’OM doit toujours faire sans Gueye (suspendu) et Kondogbia (blessé), mais pourrait retrouver Ismaïla Sarr.

Les compositions probables pour ce Monaco – OM :

Monaco : Köhn – Singo, Zakaria, Mangassa – Vanderson, Camara, Fofana, Jakobs – Minamino (ou Diop), Ben Yedder, Balogun.

OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Lodi – Rongier, Veretout, Ounahi – Correa (ou Ndiaye), Vitinha, Aubameyang.

Paris en quête de rachat

Pas mauvais mais forcément touché par les derniers jours très compliqués, le club olympien doit se reprendre lors de ce déplacement en principauté. Problème, l’OM n’y arrive pas vraiment à l’extérieur en ce début de saison. Les Marseillais n’ont toujours pas gagné hors du Vélodrome (3 nuls, 2 défaites) et ils viennent donc de prendre une valise au Parc. Solide à domicile (2 victoires sans prendre de but) avant le raté rageant face à Nice, Monaco devrait profiter des fébrilités marseillaises pour prendre les 3 points.

