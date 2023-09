Pronostic PSG OM : Analyse, cotes et prono du Classico+ 15€ offerts sans déposer d’argent

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur PSG OM !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code PARIONSXV pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Classico PSG – OM : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score Exact : PSG gagne 3-1 » est coté à 11,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Misez par exemple vos 15€ offerts sur ce pari

– S’il est gagnant, vous remportez 157€ (172€ du pari – 15€ de paris gratuits).

– Et vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre 1er pari après dépôt.

Nos pronostics PSG OM

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 1,68 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 227€ (142€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Victoire PSG et Mbappé buteur » est coté à 2,20 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 272€ (187€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

► Le pari « Victoire PSG par 2 buts d’écart ou + » est coté à 2,50 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel PARIONSXV

– Vous avez aussi le droit à 85€ de bonus peu importe le résultat de votre pari 1er pari après dépôt.

– Misez par exemple votre 1er pari de 85€ après dépôt sur ce pari.

– S’il est gagnant, vous remportez 297€ (212€ du pari + 85€ de bonus).

– Si votre pari est perdant, vous avez 85€ de paris gratuits pour continuer à parier.

– Et vous avez toujours vos 15€ gratuits à jouer !

Le PSG s’est rassuré en Europe

Luis Enrique a du pain sur la planche mais impose progressivement sa patte sur ce PSG new-look. Laborieux en début de saison, les partenaires de Donnarumma ont été tenus en échec par Lorient et Toulouse. Boosté par le retour de Mbappé dans le 11 titulaire, Paris a ensuite livré deux superbes prestations face à Lens (3-1) et Lyon (1-4) avec un capitaine de l’équipe de France toujours aussi important. En revanche, avec Marquinhos et Ugarte sur le banc, le club parisien est passé au travers contre Nice (2-3). Le retour des deux hommes a changé la donne mardi face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Contrairement à ce que l’on pouvait penser, la formation allemande est venue avec un schéma de jeu très défensif au Parc des Princes. Finalement, Paris est logiquement parvenu à casser le verrou allemand pour décrocher 3 points importants dans un groupe très relevé (2-0).

Un OM en crise, mais pas sportive

En face, l’Olympique de Marseille a connu une semaine très agitée, que personne sans doute n’imaginait. Invaincu en Ligue 1, l’OM version Marcelino, s’est cependant montré très décevant dans le jeu comme dimanche dernier à domicile face à Toulouse (0-0). Une traditionnelle rencontre entre dirigeants et clubs de supporters a paraît-il tourné au règlement de compte. Les répercussions ont été conséquentes puisque Marcelino a quitté le club tandis que la direction s’est mise en retrait. C’est dans ce climat délétère que l’OM se déplaçait jeudi à Amsterdam pour y affronter l’Ajax. Figure emblématique du club, Pancho Abardonado s’est vu confier l’équipe pour cette première rencontre de l’Europa League. Face à un adversaire également dans le dur, les deux formations nous ont offert un match très agréable, avec un Marseille très intéressant. Rapidement mené de 2 buts, l’OM est revenu dans le match grâce à Clauss et Aubameyang. Dans une opposition où les attaques ont pris le dessus sur les défenses, Marseille a de nouveau craqué en seconde période avant de revenir par Aubameyang, auteur d’un doublé.

Un Classico avec du classique ?

Niveau compo a priori pas d’énorme chamboulements pour ce PSG – OM. En effet, le club parisien reste a priori privé des Mendes, Kimpembe, Letellier, Asensio et Sergio Rico (convalescence), et Marseille d’Ismaïla Sarr (2 buts) et Gueye (longue suspension). La clé du match pourrait venir de la bataille du milieu. Face à Dortmund, le milieu de terrain composé par Ugarte, Vitinha et Zaïre-Emery a été très performant et Luis Enrique semble avoir trouvé la clé dans l’entrejeu.

Les compositions probables pour PSG – OM :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Danilo), Vitinha – Dembélé, Kolo Muani (ou G. Ramos), Mbappé. OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Gigot, Renan Lodi – Harit, Rongier, Veretout, Correa – Aubameyang, Vitinha.

Le PSG enfonce l’OM ?

La 6e journée de Ligue 1 se conclut avec un superbe choc entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille, deux clubs qui ont signé un bon résultat européen en milieu de semaine. Le match nul marseillais à Amsterdam (3-3) peut paraitre comme un résultat très positif au regard de la semaine vécue par le club phocéen, mais la fébrilité défensive de l’OM pourrait en revanche être préjudiciable face à la vitesse des attaquants parisiens. Mentalement très forts pour revenir au score, les joueurs marseillais auront eu 2 jours de moins de récupération, et pourraient accuser le coup au Parc de cette semaine sans doute très énergivore. A domicile et avec a priori son 11 type sur le terrain, Paris devrait s’imposer face à une équipe de Marseille qui a signé 3 nuls sur ses 3 premiers déplacements de la saison.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic PSG OM détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La France laisse filer les Pays-Bas à l’indice UEFA