Pronostic Monaco Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco tranquille face à Metz

Auteur d’une saison décevante l’an passé, Monaco est reparti sur d’excellentes bases lors de ce nouvel exercice. L’arrivée surprise d’Adi Hutter lors de l’intersaison est pour beaucoup dans le redressement du club du Rocher. En effet, l’ASM occupe la tête de la Ligue 1 après 8 journées. Sur leur parcours, les Monégasques se sont seulement inclinés à une seule reprise lors du derby face à Nice (0-1), dans un match où Balogun a manqué deux penaltys. Depuis ce revers, le club de la Principauté a signé deux victoires significatives face à l’Olympique de Marseille (3-2) et lors de la dernière journée à Reims (1-3). Face à ses anciens coéquipiers, l’international américain Balogun (3 buts en 5 matchs) a retrouvé son efficacité et forme un duo impressionnant avec Ben Yedder (5 buts). De plus, Hutter peut compter sur des éléments en forme comme les Golovin, Minamino ou Fofana.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

Habitué à faire l’ascenseur, le FC Metz aura seulement passé une saison en Ligue 2 mais veut cette fois s’inscrire dans la durée dans l’élite. Pour son retour en L1, la bande à Bölöni s’est montrée très opportuniste lors des premières rencontres pour s’imposer notamment à Clermont (0-1) et Lens (0-1), ou faire un bon nul face à l’OM. Mais depuis son succès en terre nordiste, Metz souffre avec 3 revers de rang, concédés face à Strasbourg (0-1), Toulouse (3-0) et Nice (0-1). Suite à ces résultats, le club messin est tombé à la 15e place avec une seule unité d’avance sur le premier relégable. Le départ de Mikautadze en toute fin de mercato n’a pas été compensé et explique la faiblesse offensive des Grenats. Impressionnant dans cette entame de championnat, Monaco devrait prendre le dessus sur une équipe messine dans le dur.

► Le pari « Victoire Monaco avec au moins 2 buts d’avance » est coté à 1,74 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 174€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Ben Yedder buteur » est coté à 1,73 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 173€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Balogun buteur » est coté à 1,98 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 198€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Monaco – Metz avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Monaco Metz encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Ben Yedder assigné à résidence... à La Turbie