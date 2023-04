Pronostic Milan Naples : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

100€ remboursés en Freebets sur l’énorme Milan – Naples

Le bonus Betclic est de 100€ en vous inscrivant avec le code SOFOOT100 :

C’est simple, votre 1er pari perdant est remboursé en paris gratuits jusqu’à 100€. Sauf que contrairement aux autres sites, votre pari est remboursé dès la fin du match !

Idéal pour pouvoir rejouer sur les 1/4 de C3 ou C4 si le pari est perdant.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour en profiter !

Attention :

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Pensez à bien envoyer une photocopie de vos papiers d’identité et de votre RIB, afin de pouvoir retirer vos gains ensuite.

Nos pronostics Milan AC – Naples

► Le pari « Victoire Napoli » est coté à 2,50 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 250€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Victoire Napoli ou match nul et plus de 2,5 buts » est coté à 3,25 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 325€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

► Le pari « Kvaratskhelia buteur et Naples ne perd pas » est coté à 4,00 chez Betclic qui vous permet de récupérer votre 1er pari remboursé en freebets jusqu’à 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT100 dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 400€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

Un Milan trop irrégulier

Champion l’an passé, l’AC Milan a dit adieu au Scudetto, car son adversaire du soir, le Napoli, domine de la tête et des épaules la Serie A. Distancés de 22 points par les Napolitains, les Milanais mettent tout en œuvre pour accrocher une place dans le top 4 qui leur garantirait une place en Ligue des champions. Trop irréguliers cette saison et clairement pas au mieux cette saison, les Rossoneri ne se sont imposés qu’une seule fois lors des 5 dernières journées de championnat. En revanche, ce succès obtenu brillamment l’a été sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona de Naples (0-4) face aux protégés de Spalletti. Mais comme souvent, Milan n’a pas su enchaîner et a concédé un nouveau nul vendredi à San Siro face à la modeste équipe d’Empoli (0-0). Pas de quoi pavoiser avant ce 1/4 de finale aller de Ligue des champions. Pour en arriver là, le club lombard est sorti en 2e position d’un groupe dominé par Chelsea. Ensuite, en 8es de finale, les Italiens ont dominé un Tottenham maussade en s’imposant à San Siro (1-0) grâce à Diaz, avant de contenir les Spurs à Londres (0-0).

Un Napoli au-dessus

Si le Napoli a donc récemment subi une grosse désillusion en s’inclinant lourdement face à l’AC Milan (0-4), Naples se montre impressionnante depuis le début de saison. Ce revers peut même être une bonne piqûre de rappel pour les hommes de Spalletti qui dominaient jusque-là facilement la Serie A. Ce simple accident de parcours ne change pas grand-chose, puisque le club napolitain dispose de 16 points d’avance sur la Lazio (2e). Quasiment assurés du Scudetto, les partenaires de Di Lorenzo ont aussi des rêves d’Europe, qui ne semblent pas si fous. Pour en arriver à ce stade de la compétition, l’équipe entraînée par Spalletti a remporté son groupe de qualification devant des formations comme Liverpool, l’Ajax et les Rangers, ne concédant qu’un seul revers à Anfield alors qu’elle était déjà assurée de la 1re place. En 8es de finale, les Napolitains ont facilement dominé l’Eintracht Francfort (5-0 en cumulé). Visiblement pas traumatisée par sa défaite face à Milan, Naples a rebondi vendredi en s’imposant à Lecce (1-2) en Serie A.

Un doute sur Osimhen

Stefano Pioli avait décidé de ne pas inscrire Ibrahimovic, Adli ou Bakayoko sur la liste de la Ligue des champions. De nouveau blessé, le géant suédois aurait cependant manqué ce rendez-vous. Absent le week-end dernier, le défenseur français Kalulu est quant à lui incertain. Sinon, tous les autres cadres sont disponibles avec le portier Maignan, le latéral Hernandez, le milieu Tonali, et les attaquants Giroud et Leão. Le Portugais avait été brillant lors du succès à Naples. Capable de fulgurances, sa prestation est cruciale dans le résultat final de son équipe. Le Français pensait lui offrir la victoire à Milan vendredi, mais son but a finalement été refusé pour une main. En face, Spalletti fait face à une grosse incertitude avec Osimhen. Absent lors de la défaite à Milan et du succès à Lecce, le Nigérian est très incertain. Si son absence devait se confirmer, Simeone ou Raspadori seraient les candidats pour le suppléer. En revanche, son compère Kvaratskhelia est bien présent, tout comme Lozano, Anguissa, Di Lorenzo, ou le solide Kim.

Les compos probables pour Milan – Napoli : Milan : Maignan – Kjaer (ou Kalulu), Thiaw, Tomori – Saelemaekers, Bennacer, Tomori, Hernandez – Brahim Diaz, Leão – Giroud. Napoli : Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui – Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Raspadori (ou Osimhen), Kvaratskhelia.

Naples prend sa revanche sur Milan

Naples a montré tout au long de la saison sa supériorité au niveau national, mais aussi en Europe. De plus, les hommes de Spalletti ont reçu un avertissement sans frais lors de la lourde défaite face au Milan, qui pourrait finalement être salvateur. Déterminés à prendre leur revanche, les Napolitains devraient hausser le ton lors de ce quart de finale aller. Quasiment assurée du titre en Serie A, Naples peut lâcher les chevaux en Ligue des champions. Avec un jeu collectif parfaitement huilé, le Napoli devrait réussir à s’imposer à San Siro face à un Milan trop souvent moyen et faire un grand pas vers le dernier carré dès ce match aller.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic AC Milan Naples encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

« Ce sont des délinquants » : De Laurentiis se paie ses propres supporters