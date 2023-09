Pronostic Metz Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz s’en sort dans le derby face à Strasbourg

Le FC Metz aura seulement mis une année pour retrouver la Ligue 1, qu’il a prise à bras le corps en ce début de saison. Depuis sa défaite de la 1re journée à Rennes (5-1), le FC Metz vient d’enchaîner 4 matchs sans la moindre défaite, et ce, malgré le départ entre-temps de son meilleur buteur de la saison passée, Mikautadze. Lors de ce passage, la formation messine a fait deux matchs nuls face à Marseille (2-2) et Reims (2-2), pour deux succès en déplacement contre Clermont (0-1) et surtout à Lens (0-1) le week-end dernier. Largement dominés par les Sang et Or, les Messins ont réalisé un hold-up dans le Nord de la France.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Strasbourg affiche deux visages, le premier solide à domicile, et le second plus fébrile en déplacement. Dans leur stade de la Meinau, les hommes de Vieira ont débuté par un succès sur l’Olympique lyonnais (2-1) avant de confirmer contre Toulouse (2-0). Le week-end dernier, les Alsaciens ont souffert face à Montpellier (2-2). Menés de 2 buts à la pause, les Strasbourgeois sont revenus avec de bien meilleures ambitions pour revenir au score en 6 minutes. Loin de ses bases, le Racing n’affiche pas du tout le même état d’esprit puisqu’il reste sur deux lourds revers face à Monaco (3-0) et contre Nice (2-0), à chaque fois quasiment sans convaincre. Lors de l’intersaison, Strasbourg a perdu des éléments importants à l’image de Diallo, meilleur buteur du club, ou Bellegarde qui réalisait une entame tonitruante. À Saint-Symphorien, le FC Metz devrait poursuivre sur son excellente dynamique dans le derby, en prenant au moins 1 point contre Strasbourg qui galère trop hors de la Meinau.

► Le pari « Victoire Metz ou match nul et Moins de 4,5 buts » est coté à 1,67 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 167€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « match nul » est coté à 3,28 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 328€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Metz – Strasbourg avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Metz Strasbourg encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Patrick Vieira s'offre un dîner de gala avec Charles III