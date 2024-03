Pronostic Metz Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Metz enchaine face à Clermont

Le FC Metz a retrouvé espoir dans la course au maintien en s’imposant dimanche dernier à la Beaujoire face à un concurrent direct, le FC Nantes (0-2). A la suite de ce succès, les Messins sont revenus à 3 points de la place de barragiste et à 4 du premier non relégable. C’est avec cet optimisme que la bande à Boloni s’apprête à recevoir la lanterne rouge clermontoise. En cas de succès ce week-end, le club lorrain pourrait se retrouver avec ce tas d’équipes qui luttent pour ne pas descendre et nous offrir une dernière ligne droite très intense. La victoire face aux Canaris est surtout venue mettre fin à une terrible série de 10 journées sans le moindre succès. En plus de cette bonne nouvelle comptable, le buteur Mikautadze, revenu cet hiver, vient de marquer lors des 2 dernières rencontres et pourrait être crucial dans cette fin de saison.

En face, Clermont est en train de préparer l’avenir puisque le club auvergnat vient d’annoncer l’arrivée de Sébastien Bichard. Arrivé du Red Star, le technicien français va d’abord débuter en tant qu’entraineur adjoint avant de prendre la place cet été de Pascal Gastien qui va prendre un autre rôle dans l’organigramme du club. Ce renfort pourrait donner un coup de boost aux Clermontois qui sont en situation délicate en dernière position du classement. Le week-end dernier, les Auvergnats ont subi une lourde défaite à domicile face à l’Olympique de Marseille (1-5) qui laisse le club à 6 points du barragiste et 7 du premier non relégable. Ce dimanche, la formation clermontoise abat certainement l’une de ses dernières cartes face à Metz, adversaire direct pour le maintien. Revigoré par son succès face à Nantes, Metz devrait enchainer face à Clermont et se relancer dans la lutte pour le maintien.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

