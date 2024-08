Pronostic Metz Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz en patron face à Bastia ?

Comme souvent, le FC Metz aura seulement passé une saison dans l’élite du football français. Le club messin a payé sa mauvaise fin d’exercice. Après avoir fini à la place de barragiste, la formation lorraine s’est inclinée lors de sa double confrontation face à l’AS Saint-Étienne. À la suite de ce revers, Bölöni a quitté ses fonctions et a été remplacé par Stéphane le Mignan. Ce dernier a vu son équipe réaliser une préparation intéressante avec plusieurs victoires face à des formations à sa portée mais a constaté le revers de ses hommes contre le Torino. Au rayon des mouvements, Metz a perdu Mikautadze (Lyon) et Lamine Camara (Monaco), tandis que Deminguet est arrivé de Strasbourg en prêt.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Bastia n’a pas su enchaîner après une très belle 4e place il y a 2 saisons. Le Sporting a fini en 13e place et s’est séparé grâce à une excellente fin de saison. Arrivés en cours de saison dernière pour remplacer Brouard, Laslandes et Moretti ont été remplacés par Benoît Tavenot à la tête de l’équipe lors de l’intersaison. Les Bastiais se sont frottés majoritairement à des équipes à leur portée. Face à son adversaire le plus huppé, le Sporting a dominé Angers (1-2). Cet été, le club a perdu plusieurs éléments importants comme Charbonnier, Alferala, Santelli ou Conte. En revanche, les Ducrocq ou Vincent sont toujours au club. Annoncé comme l’un des favoris à la montée et jouant à domicile, Metz devrait prendre le dessus sur Bastia.

► Le pari « Victoire Metz » est coté à 1,83 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 183€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,55 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 155€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Metz – Bastia

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Metz – Bastia sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 40€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Metz – Bastia avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Metz Bastia encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !