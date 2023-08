Pronostic Manchester United Wolverhampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Manchester United tranquille face à Wolverhampton

Manchester United conclut la 1ère journée de Premier League avec la réception de Wolverhampton. Arrivé l’an passé, Erik ten Hag, sans faire de bruits, est en train de relancer les Red Devils. En effet, le technicien batave a permis à Man U de finir dans le Top 4 et donc de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. De plus, les Mancuniens ont renoué avec le succès en remportant la Carabao Cup. Cet été, le club a réalisé quelques jolis coups sur le marché des transferts avec certainement l’un des meilleurs portiers du monde, André Onana, l’excellent Mason Mount au milieu de terrain, et le pari Rasmus Hojlund en attaque. Ce dernier débute en revanche la saison blessée. De plus, Man U a profité de la relégation de Leicester pour faire revenir Jonny Evans. Le secteur défensif devrait évoluer puisque l’international Harry Maguire est sur le point de s’engager avec West Ham, ce qui pousserait les Red Devils à agir sur le marché. La préparation estivale a été sur courant alternatif avec de beaux succès contre Arsenal ou Lens, mais aussi des revers face au Real Madrid et le Borussia Dortmund.

En face, Wolverhampton ne commence pas la saison dans les meilleures dispositions. La semaine passée, l’entraîneur espagnol Lopetegui a jeté l’éponge; lui qui avait perdu à un club mal en point de se sauver la saison dernière. Las du manque de réactivité de ses dirigeants suite à plusieurs départs importants, l’ancien coach du FC Séville a préféré quitter le navire. Pour le remplacer, les dirigeants du club de Birmingham ont misé sur o’Brien, auteur d’un bon travail à Bournemouth. Les départs des Neves, Collins, Coady, Giles, Jimenez et Traoré n’ont pas spécialement été compensés par les arrivées de Doherty ou Traoré. Malgré cela, les Wolves ont montré un visage intéressant lors de la préparation avec 3 victoires face à Guimaraes, Porto et Rennes, pour deux nuls contre le Celtic et Luton. Dans cette affiche qui conclut la 1ère journée, Man U devrait prendre le dessus sur Wolverhampton qui vient de perdre son excellent coach. Comme la saison passée, un grand Rashford est attendu.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

