Pronostic Lorient Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lorient – Strasbourg, pour le plaisir

Cette opposition entre Lorient et Strasbourg met aux prises deux équipes qui ne jouent plus rien lors de cette ultime journée. Grâce à leur excellente entame de championnat et à quelques coups réussis dans la dernière ligne droite, les Merlus ont rapidement assuré leur maintien dans l’élite. En revanche, les hommes de Le Bris finissent plus difficilement avec des revers face à Lens (1-3) et Clermont (2-0) lors des 2 dernières journées. En Auvergne, les Lorientais avaient pourtant eu l’opportunité d’ouvrir le score, mais Koné (7 buts) a vu son penalty être repoussé par le portier clermontois. Ce manqué a certainement été le tournant du match, puisque par la suite, les hommes de Gastien ont fait la différence. 10e de L1, Lorient attend impatiemment le coup de sifflet final de cet exercice. Les Merlus voudront toutefois sans doute offrir une bonne dernière à leurs spectateurs.

En face, Strasbourg est passé en une saison d’une formation luttant pour une place européenne au maintien. Dans une Meinau bouillante, le Racing a finalement assuré sa place dans l’élite dans un nul face au Paris Saint-Germain (1-1) le week-end dernier. Entré en cours de jeu, Kevin Gameiro a délivré les siens en fin de match. L’ancien Parisien n’a pas été en mesure de reproduire l’exercice de l’an passé, au contraire d’un Diallo impressionnant tout au long de la saison avec 20 buts au compteur. Après de longs mois passés à lutter pour le maintien, Strasbourg va pouvoir jouer relâché lors de ce déplacement à Lorient, ce qui devrait nous offrir une rencontre ouverte entre deux équipes qui n’ont rien à perdre. À l’instar du match aller (1-1), on pourrait voir une affiche au cours de laquelle les 2 équipes vont marquer.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

