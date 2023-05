Pronostic Lorient Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Brest ne perd pas à Lorient

10e de Ligue 1, Lorient ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. En effet, les Merlus possèdent 16 points d’avance sur la zone de relégation et 11 de retard sur une place européenne. Sans réel enjeu dans cette dernière ligne droite, Lorient avait baissé le pied en enchaînant 5 matchs sans la moindre victoire. En revanche, les Lorientais étaient motivés à l’idée de disputer un match de prestige face au PSG le week-end. Dans un grand soir, Lorient a profité de la baisse de régime des Parisiens, rapidement réduits à 10, pour accrocher une victoire de prestige (1-3). Auteur d’une excellente première partie de saison, Lorient est nettement moins bien depuis la reprise.

En face, Brest est pleinement concerné dans la lutte pour le maintien puisqu’il ne possède que 3 points de plus que le premier relégable, Nantes. Depuis quelques semaines, le club breton a compris l’urgence de la situation en restant invaincu lors des 6 dernières journées. Actuellement, Brest est sur un rythme nul à l’extérieur et victoires à domicile. En milieu de semaine, les Bretons ont signé une très bonne opération en dominant Nantes (2-0), qu’il a donc plongé dans la zone rouge. Avec le choc entre Nantes et Strasbourg lors de cette même journée, Brest pourrait réaliser une bonne opération en cas de résultat à Lorient. Lors des dernières semaines, Eric Roy peut compter sur des hommes en forme à l’image des Le Douaron, Lees Melou, Mounié ou Pereira Lage. Le premier cité, encore buteur face à Nantes, en est à 9 réalisations en L1 (meilleur buteur du club). Sur sa lancée, Brest devrait accrocher au moins le point du match nul sur la pelouse de Lorient qui ne joue plus grand-chose.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

