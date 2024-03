Pronostic Liverpool Manchester City : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Premier League + 15€ offerts sans déposer d’argent

Envie de parier sans pression sur l’énorme Liverpool – Manchester City après notre perfect sur l’OM jeudi ? 15€ vous sont offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

Liverpool – Manchester City : sur quoi jouer vos 15€ ?

Nos pronostics Liverpool Manchester City

Liverpool en feu

A l’orée de cette journée, Liverpool est en tête de Premier League mais pourrait ne pas l’être au coup d’envoi si Arsenal s’impose samedi face à Brentford. Pour s’assurer d’être toujours leader de PL à la fin du week-end, la bande à Klopp doit s’imposer ce dimanche à Anfield. En pleine forme, Liverpool a remporté un trophée fin février avec le gain de la Carabao Cup. De plus, les partenaires de Van Dijk sont toujours en course sur tous les tableaux, avec un quart de finale de FA Cup à venir face à Man U et sans doute de C3. Sur la scène européenne, les Reds viennent de prendre une sérieuse option pour la qualification pour les quarts après son succès face au Sparta Prague (1-5). Lors de cette rencontre, Nunez a confirmé sa bonne forme avec un doublé tandis que Mo Salah a effectué son retour. Le week-end dernier, la bande à Klopp a souffert pour s’imposer à Nottingham, arrachant les 3 points sur le gong par Nunez. Cette saison, Liverpool est impressionnant dans son stade où seuls Arsenal et Man U ont pris un point.

Manchester City aussi

En face, Manchester City rentre dans sa phase où il hausse le niveau. En milieu de semaine, Guardiola avait décidé de préserver certains cadres face à Copenhague (3-1) après le large succès de l’aller, en prévision de ce choc face à Liverpool. Haaland était tout de même aligné d’entrée et a enchaîné un nouveau but. Le week-end dernier, les Skyblues ont remporté le derby, sur le même score, face à Man U avec un grand Foden auteur d’un doublé. Invaincus depuis le début décembre, les Cityzens sont également en grande forme, comme Liverpool. Ils se sont seulement imposés à 16 reprises lors de leurs 17 dernières rencontres toutes compétitions confondues. On retiendra tout de même leur nul concédé face à Chelsea à domicile (récemment) quand Liverpool s’était incliné du côté d’Arsenal.

Liverpool récupère Salah mais perd Konaté

Comme souvent depuis quelques rencontres, Liverpool a perdu un nouveau joueur jeudi, puisque Konaté est sorti sur blessure et devrait rejoindre, les Jones, Alisson, Alexander Arnold, Thiago ou Jota sur les bancs de l’infirmerie. En revanche, Salah a fait son retour à l’entraînement et devrait être opérationnel. Privé lors de la première partie de saison de Kevin de Bruyne, City se présente avec un effectif quasiment au complet puisque seul Grealish est inapte. Sur le banc en C1, l’international anglais Foden retrouvera sans doute le XI tout comme les De Bruyne, Walker, Aké, ou Silva.

Les compositions probables pour ce Liverpool – Manchester City :

Liverpool : Kelleher – Gomez, Quansah, van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Endo, McConnell – Salah,Nunez, Gakpo. Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Stones, Aké – Rodri – Silva, Alvarez, De Bruyne, Foden – Haaland.

Liverpool résiste encore à Manchester City

La 28e journée de Premier League nous offre un superbe choc entre les 2 premiers avec ce Liverpool – Manchester City. En grande forme, City veut reprendre les rênes de la PL et doit pour cela s’imposer à Anfield.Mais les Cityzens se sont seulement imposés 1 seule fois à Anfield lors de leurs 23 derniers déplacements. Anfield est un stade mythique qui sublime ses joueurs, et l’annonce du départ de Klopp a transcendé les Reds qui enchaînent les bons résultats malgré les blessures. Invaincu à domicile cette saison, Liverpool pourrait tenir tête aux hommes de Guardiola.

