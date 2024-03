Pronostic OM Villarreal : Analyse, cotes et prono du 8e de Ligue Europa (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur OM – Villarreal

L’OM revit avec Gasset

Marseille retrouve Marcelino qui avait officié au club pendant quelques semaines en début de saison. Son remplaçant Gattuso n’a pas connu les résultats escomptés et a été licencié pour permettre à Gasset de diriger l’équipe jusqu’à la fin de saison. Finalement pas si marqué par son échec avec la Côte d’Ivoire, l’ancien coach de Saint-Etienne a redonné confiance à ses hommes qui ont battu le Shakhtar Donetsk lors du barrage retour de cette C3 (3-1). Ce match semble avoir été un déclic pour le club olympien qui vient de livrer ses meilleures prestations de la saison face à Montpellier (4-1) et surtout à Clermont (1-5). Avec 12 buts inscrits en 3 rencontres, les Aubameyang, Ndiaye, Sarr ou Luis Henrique ont repris des couleurs. Ces signaux sont de bon augure à l’orée d’affronter une formation de Villarreal habituée à disputer l’Europe. Si les Olympiens ne pourront pas compter sur une de leur tribune, le reste du stade devrait être bien garni pour soutenir leurs protégés. Remonté à la 7e place de Ligue 1, l’OM ne veut pas galvauder ce rendez-vous européen.

Villarreal avec… Marcelino

De son côté, Villarreal s’est qualifié pour ces 8es de finale, sans passer par les barrages, en prenant le meilleur sur Rennes en phase de groupe. En effet, les Espagnols se sont imposés à 2 reprises contre les Bretons et ont fini en tête de leur poule. Marcelino est arrivé en remplacement de Quique Setien. Depuis son arrivée, le Sous-Marin jaune est remonté à la surface. Dernièrement, les partenaires de Capoue se sont montrés solides en enchainant 7 journées sans la moindre défaite. Après avoir signé un exploit en déplacement face au FC Barcelone (2-4), Villareal avait ensuite signé 3 nuls de suite mais arrive en France sur deux larges succès obtenus face à la Real Sociedad (1-3) et contre Grenade (5-1) lors des dernières journées.

Des absents des deux côtés

Comme toujours en C3, l’OM devra faire sans Onana, Gueye et Garcia, non-inscrits pour jouer la compétition. Alors que les Rongier, Gigot Nadir, Murillo, Blanco restent forfait, Veretout pourrait revenir. Pour Villarreal aussi il y a du monde absent puisque Pino, Suarez, Terrats, Pedraza, Foyth et Raul Albiol sont blessés. Les malades Jörgensen, Mandi, Santi Comesaña et Bailly (ancien Marseillais) sont incertains.

Les compos probables pour OM – Villarreal :

OM : Lopez – Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin – Ounahi, Kondogbia, Harit – Sarr, Aubameyang, Ndiaye.

Villarreal : Jörgensen (ou Pepe Reina) – Kiko Femenia, Mosquera, Bailly (ou Mandi, Lekovic), Moreno – Traoré, Parejo, Comesana, Baena – Moreno, Sörloth.

L’OM reste invaincu à domicile ?

Invaincu au Vélodrome depuis le début de saison toutes compétitions confondues, l’OM reste sur deux belles victoires devant son public, face au Shakhtar dans cette C3 (3-1) et face à Montpellier en L1 (4-1). Comme lors de ces matchs, les Olympiens pourraient encaisser un but face à une équipe de Villarreal en forme. D’autant que le buteur norvégien Sorloth s’est signalé en inscrivant un triplé le week-end dernier qui porte son total à 12 buts. Pouvant compter également sur un Aubameyang en grande forme (4 buts sur ses 3 derniers matchs) et particulièrement fort en coupe d’Europe (7 buts en C3, 2 en préliminaire de C1), Marseille devrait surfer sur son regain de forme pour dominer Villarreal.

