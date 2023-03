Pronostic Lens Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens sans trop de problèmes face à Angers

Un peu moins bien ces derniers temps, Lens a livré l’une de ses meilleures prestations depuis la reprise sur la pelouse de Clermont. Face à des Auvergnats apathiques, les Sang et Or se sont fait plaisir pour s’imposer avec la manière (0-4). Le Belge Openda, en dedans depuis plusieurs semaines, s’est brillamment réveillé en inscrivant un triplé en l’espace de 4 minutes. L’international Diable rouge a parfaitement profité des largesses de la défense clermontoise. Cette victoire est d’autant plus importante que dans le même temps, Monaco et Marseille ont perdu des points. Le Racing, redevenu 3e, est revenu à 2 unités de l’OM. Sur la lancée de son succès face à Clermont, le RCL veut profiter de la venue de la lanterne rouge angevine pour poursuivre sa remontée au classement. Dans son stade Bollaert, le club nordiste est quasiment intouchable, puisque seulement Nice et Lille ont réussi à y prendre des points.

En face, Angers avance à grand pas vers la Ligue 2. En effet, le SCO, en dernière position du classement, compte déjà plus de 13 points de retard sur le premier non relégable. De plus, la formation angevine n’a plus remporté un match depuis son déplacement à Nice en début de saison. À noter également que le club connaît quelques soubresauts en interne avec le licenciement de Bouhazama pour des propos déplacés. Son remplaçant Dujeux n’a pas su éviter la défaite des siens lors de la réception de Toulouse (0-2), une 4e consécutive. Dans le dur, Angers semble désormais déjà tourné vers la saison prochaine. Devant son incroyable public, Lens ne devrait pas connaître trop de difficultés pour venir à bout du SCO.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

