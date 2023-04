Pronostic Le Havre Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre fait un pas de plus vers la L1 face à Quevilly Rouen

Leader incontesté de Ligue 2, le Havre se rapproche toujours plus de la Ligue 1 au fil des journées. Mais attention tout de même car avec 9 points d’avance sur le troisième, Metz qui ne perd plus non plus, il faut encore prendre des points. Invaincu depuis un déplacement à Valenciennes en début de saison, le Havre s’appuie sur sa solidité pour décrocher des résultats. Meilleure défense du championnat, le club havrais n’a encaissé que 14 buts lors des 31 journées disputées. Le week-end dernier, les hommes de Luka Elsner ont fait un nouveau pas vers la Ligue 1 en s’imposant chez le Nîmes Olympique (0-1) sur une réalisation de Lekhal sur penalty. En revanche, le club havrais doit se ressaisir à domicile où il reste sur deux nuls face à St Etienne (2-2) et Guingamp (0-0).

8e à 13 points du dauphin bordelais et à 12 unités de la zone rouge, Quevilly-Rouen ne joue plus grand-chose dans cette dernière ligne droite. Proche de descendre l’an passé, le club normand a été bien meilleur sous la houlette d’Olivier Echouafni. Après avoir connu une série négative avec 3 revers de rang, Quevilly Rouen s’est repris en dominant Caen (2-1) mais a concédé le nul à domicile face au relégable Dijon (2-2) la semaine passée. Lors de cette dernière rencontre, Louis Mafouta a inscrit sa 9e réalisation de la saison. Face à une équipe de QRM qui ne joue plus grand-chose, le Havre devrait décrocher une victoire pour faire un nouveau pas vers la montée.

