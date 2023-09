Pronostic Juventus Lazio : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juventus enchaîne face à la Lazio

La Juventus , dominatrice pendant de longues années, a vu successivement l’Inter Milan, l’AC Milan et le Napoli remporter le Scudetto. L’objectif des Bianconeri est donc de retrouver leur lustre d’antan. La dernière saison a été marquée par des sanctions liées à des transferts frauduleux. La Juve n’a pas fini dans le top 4, car elle a été sanctionnée de plusieurs points de pénalité. Alors qu’elle essayait de s’éviter de nouvelles histoires, la Vieille Dame vient successivement d’apprendre le contrôle antidopage positif de Pogba et voit un ancien cadre de la maison, Bonucci, attaquer le club. Malgré ces atermoiements, la Juve réalise un début de saison costaud, notamment en déplacement avec deux succès obtenus face à l’Udinese (0-3) et contre Empoli (0-2). En revanche, les Bianconeri avaient été tenus en échec par Bologne (1-1) à la maison. Cet été, la Juve s’est montrée assez calme sur le marché des transferts, s’attachant surtout à conserver Chiesa, Rabiot ou Vlahovic.

Alors que la Juve chutait, la Lazio a terminé sans faire de bruit à la 2e place de Serie A derrière le Napoli pour retrouver enfin la Ligue des champions. Cet été, le club romain a apporté quelques retouches au sein de son effectif avec les signatures de Castellanos, Kamada et Guendouzi, mais le départ (surtout) de l’excellent Milinkovic-Savic. Mal partis lors de ce nouvel exercice, les Laziali s’étaient fait surprendre par Lecce (2-1) et le Genoa (0-1). Pas au mieux, la Lazio a réagi avec brio en s’imposant sur la pelouse du champion, le Napoli (1-2). L’an passé, les hommes de Sarri avaient déjà réussi cette performance. Cette victoire a redonné de la confiance au club romain à la veille de se déplacer à Turin. Très bon en sélection, Zaccagni est devenu le nouvel homme fort de la Lazio, aux côtés d’Immobile, buteur avec l’Italie pendant le rassemblement. Cependant, à domicile, la Vieille Dame devrait retrouver les joies de la victoire face à une Lazio dont elle se méfie.

