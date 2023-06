Pronostic Japon Pérou : Analyse, cotes et prono du match amical

Un Japon – Pérou cadenassé

Le Japon s’était montré à son avantage lors du dernier Mondial au Qatar. Tombée dans un groupe relevé, la sélection nippone a su tirer son épingle du jeu pour s’imposer face à l’Allemagne et l’Espagne et se qualifier ainsi pour les 8es de finale. La suite fut moins heureuse avec une élimination aux tirs aux buts face à la Croatie. Depuis ce revers, le Japon a disputé plusieurs rencontres amicales avec un nul contre l’Uruguay (1-1) et une défaite face à la Colombie (1-2). En milieu de semaine dernière, les Nippons se sont logiquement imposés face à la modeste formation d’El Salvador (6-0). Le sélectionneur Moriyasu dispose d’une équipe compétitive avec de nombreux éléments évoluant en Europe comme les Maeda, Ito, Mitoma, Kubo, Morita, Doan ou Kamada.

En face, le Pérou s’est quant à lui incliné lors du barrage face à l’Australie qui lui aurait permis de se qualifier pour le Mondial au Qatar. Depuis cette désillusion, la sélection péruvienne se prépare avec des rencontres amicales en prévision de la Copa America 2024. Battu par l’Allemagne (2-0) lors de son 1er match en mars, le Pérou a ensuite répondu en tenant tête au Maroc (0-0) demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. La semaine passée, les Incas ont pris le dessus sur la Corée du Sud (1-0), grâce à Reyna servi par Paolo Guerrero. L’attaquant péruvien est toujours convoqué avec ses 39 printemps et a même disputé 70 minutes face aux Coréens. A ses côtés, on retrouve les habituels Trauco, Yotun, Cueva ou Flores. Solide sélection, le Pérou pourrait poser des problèmes au Japon. Cette rencontre s’annonce cadenassée comme c’est souvent le cas avec les Péruviens.

