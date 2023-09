Pronostic Islande Bosnie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

La Bosnie va chercher un résultat en Islande

L’Islande a connu une période exceptionnelle, atteignant les quarts de finale du championnat d’Europe 2016 et se qualifiant pour le Mondial 2018, où elle n’est pas parvenue à sortir d’un groupe extrêmement relevé avec l’Argentine et la Croatie. Depuis cette élimination, les Islandais n’a pas su trouver une génération à la hauteur. Le début de ces éliminatoires confirme cette baisse de régime, puisque la sélection insulaire n’a remporté qu’une seule rencontre face au Liechtenstein (0-7) pour des revers contre la Slovaquie, le Portugal et la Bosnie lors du match aller. En fin de semaine dernière, les Islandais ont de nouveau souffert en s’inclinant sur la pelouse du Luxembourg (3-1). Suite à ces mauvaises performances, les Vikings se retrouvent dans une position inconfortable dans l’optique de la qualification. Pour affronter la Bosnie, le sélectionneur islandais a convoqué les Runarsson, Magnusson, Gudmundsson, Haraldsson ou Finnbogason.

Depuis son indépendance, la Bosnie Herzégovine a seulement participé à une phase finale d’une grande compétition internationale, au Brésil en 2014. Pour le moment, les Bosniaques n’ont jamais réussi à accrocher une qualif’ pour un championnat d’Europe. La participation à l’Euro 2024 est en plus déjà compromise puisque la Bosnie n’a remporté que 2 matchs, dont celui de la 1re journée face à l’Islande (3-0) à l’aller. Battu ensuite par la Slovaquie, le Portugal et le Luxembourg, la sélection bosniaque est au plus mal dans ce groupe assez ouvert derrière le Portugal. La victoire très courte de jeudi face au Liechtenstein (2-1) est également inquiétante permet à la Bosnie de toujours pouvoir croire en la qualif’. Le sélectionneur Meho Kodro s’appuie sur un groupe assez classique avec les deux stars Edin Dzeko et Miralem Pjanic, mais aussi les Krunic, Kolasinac ou Prcic. Avec ses joueurs de talent, la Bosnie Herzégovine a les moyens de ramener au moins un nul d’Islande qui fait encore pire qu’elle

