Pronostic Bosnie Islande : Analyse, cotes et prono du match des qualifications pour l’Euro 2024

La Bosnie enchaîne face à l’Islande

Tombée dans le même groupe que la France lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Bosnie n’avait pas réussi à accrocher l’une des deux premières places, dominée par la sélection tricolore et par l’Ukraine. Depuis cet échec, les partenaires d’Edin Dzeko ont redressé la barre en remportant leur groupe de Ligue des nations devant la Finlande, ne concédant la défaite que lors de l’ultime journée face à la Roumanie alors qu’ils étaient déjà assurés de la 1re place. Lors de la prochaine Ligue des nations, la sélection bosnienne évoluera donc en Ligue A avec les nations majeures de la zone européenne. Depuis l’explosion de la Yougoslavie, la Bosnie n’a jamais participé à un championnat d’Europe. Si le Portugal apparaît comme le grand favori de ce groupe, tout est ouvert pour le second ticket entre l’Islande, la Slovaquie et donc la Bosnie. Ce jeudi, les Bosniens affrontent l’un de leurs adversaires directs, l’Islande. Pour tenter de s’imposer, la Bosnie compte sur le Marseillais Kolasinac, le Milanais Krunic, le Strasbourgeois Prcic et le capitaine Dzeko, toujours aussi fort devant le but. L’autre star de cette sélection, Miralem Pjanic, est quant à lui absent.

En face, l’Islande a connu une très bonne période en disputant consécutivement le championnat d’Europe 2016 et le Mondial 2018. Lors de l’Euro 2016, les Islandais avaient même atteint les quarts de finale, battus par l’équipe de France. La sélection a depuis levé le pied, ce qui explique ses non-qualifications pour l’Euro 2020 et la Coupe du monde au Qatar. Lors de la dernière Ligue des nations, la sélection islandaise a dû se contenter de la 2e place de son groupe derrière Israël. Au niveau de l’effectif, on retrouve l’expérimenté Gunnarsson, le portier Runnarsson, le milieu de Burnley Gudmundsson ou l’attaquant Finnbogason. En perte de vitesse, l’Islande devrait subir la loi d’une équipe de Bosnie qui est regonflée après sa promotion en Ligue A de la LDN et qui avait remporté les 3 matchs de son groupe joués à domicile.

